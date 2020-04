La finale del Grande Fratello Vip 4 ha lasciato tantissime emozioni ma anche numerose polemiche. La presenza nello studio di Roma di Antonio Zequila era sicuramente sinonimo di 'scontri' e discussioni. L'attore si è immediatamente scagliato contro Sossio Aruta per la squalifica di otto mesi subita da calciatore, poi però ha esagerato notevolmente andando sul personale e cercando di intaccare la credibilità di padre dell'ex calciatore. "Dai gli alimenti a tua moglie che si lamenta" sono state le pesanti parole di Zequila nei confronti di Sossio.

Le pesanti parole di Antonio Zequila verso Sossio Aruta

Le polemiche non sono mancate nemmeno nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione. Protagonisti di un accesissimo battibecco sono stati sicuramente Antonio Zequila e Sossio Aruta. Alfonso Signorini a inizio puntata ha mostrato uno scherzo fatto dagli altri concorrenti all'ex calciatore, l'obiettivo era quello di far credere a Sossio che Zequila sarebbe potuto rientrare nella casa del Grande Fratello Vip e giocarsi la finale.

Lo scherzo goliardico non è affatto andato giù ad Antonio che, collegato dallo studio di Roma, ha iniziato ad attaccare Sossio sulla squalifica subita da calciatore e sul suo grado di sportività. L'attore è andato però oltre, accusando l'ex concorrente di Temptation Island di qualcosa di ancora più grave: "Dai gli alimenti a tua moglie che si lamenta" sono state le bruttissime parole rivolte da Zequila a Sossio Aruta, quest'ultimo ha replicato prontamente e anche Alfonso Signorini ha preso le difese dell'ex calciatore.

"Non sai neanche perché sono stato squalificato" è stata la veemente risposta di Aruta in merito alle accuse dell'attore sul suo passato sui campi di gioco. "La mia ex moglie da me non avanza nemmeno un centesimo" è stata la risposta piccata dell'ex calciatore che ha sostenuto di sentirsi screditato come padre.

La difesa di Signorini nei confronti di Sossio

Alfonso Signorini è stato il primo ad intervenire dopo le pesanti accuse di Antonio Zequila nei confronti di Sossio Aruta.

Il conduttore ha ricordato come le mattine l'ex calciatore si svegli prestissimo per andare a scaricare la verdura o le mozzarelle per non far mancare niente ai propri figli. Signorini ha affermato che va reso merito a ciò che Sossio fa come padre e a quello che rappresenta per i suoi ragazzi. Anche la sua compagna Ursula Bennardo è intervenuta sull'accaduto criticando apertamente su instagram e in maniera forte sia Licia Nunez che Antonio Zequila. La donna ha affermato che i due attori si dovrebbero vergognare definendoli squallidi e ignoranti.