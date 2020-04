In pochi avevano pronosticato la vittoria di Paola Di Benedetto alla vigilia della finale del GF Vip 4. Per le agenzie di scommesse era dietro a Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese ed anche a Sossio Aruta, tra gli ultimi ad entrare nella casa più spiata dagli italiani, ed alla discussa Antonella Elia. L’ex Madre Natura ha sbaragliato la concorrenza con un percorso in crescendo e non solo mettendo in mostra le sue virtù estetiche. Mai sopra le righe, la fidanzata di Federico Rossi ha probabilmente convinto il pubblico per la sua diplomazia ma anche per la capacità di replicare e pungere i coinquilini in punta di fioretto.

Ha scherzato e riso con Patrick, Denver e Sossio ma ha anche discusso a muso duro con Zequila e, nelle prime puntate, con Fabio Testi. Quasi incredula l’influencer quando Alfonso Signorini ha pronunciato il suo nome. “Non ci credo” - ha affermato quasi inginocchiandosi prima di manifestare la volontà di devolvere l’intero montepremi alla Protezione Civile (100.000 euro).

La sorpresa di Federico Rossi all'ex Madre Natura

L’ultimo appuntamento del GF Vip è stato caratterizzato da sorprese, momenti di tensione e, soprattutto, da una raffica di televoti per decretare il vincitore finale.

Una serata dalle mille emozioni per Paola Di Benedetto che ha ricevuto una gradita sorpresa da Federico Rossi. Il cantante ha dedicato un brano alla venticinquenne che ha faticato a trattenere le lacrime al termine del video collage. “Non è trascorso un giorno nella casa in cui non pensassi a lui. Non esagero e quando uscirò fuori avremo tanto da recuperare” - ha chiosato la vicentina prima di iniziare la sua scalata verso il trionfo nel Reality Show di Canale 5.

Dopo aver conquistato la settimana scorsa il pass per la finale, l’influencer è stata protagonista di un testa a testa con Patrick Ray Pugliese che l’ha vista prevalere al televoto con 51,5% delle preferenze.

🎊💁🏻‍♀️ PAOLA DI BENEDETTO VINCE LA QUARTA EDIZIONE DI #GFVIP! 🍾 🎉 pic.twitter.com/vtCLAONb7B — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020

Paola Di Benedetto vince il Grande Fratello Vip e devolve il montepremi alla Protezione Civile

Nella finale a tre il primo ad uscire fuori dalla contesa è stato Sossio Aruta con l’ex naufraga in testa nella classifica delle preferenze con il 42%.

A questo punto Signorini ha ‘rimescolato le carte’ e lanciato il televoto a due con Paolo Ciavarro ma il risultato non è cambiato con Paola Di Benedetto che ha vinto la quarta edizione del GF Vip con il 56,1% delle preferenze. In lacrime la vicentina che è stata raggiunta dagli altri finalisti all’esterno degli studi di Cinecittà. Pioggia di spumante per la venticinquenne che ha deciso di devolvere l’intero montepremi alla Protezione Civile per l’emergenza sanitaria.

Un gesto che ha riscosso il consenso social dei fan del reality show di Canale 5. Per la Di Benedetto sono arrivate anche le dolci parole del fidanzato: “Non so cosa dire se non che ha vinto la persona che amo” - ha cinguettato Federico Rossi su Twitter.