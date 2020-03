E' già tempo di interviste per alcuni concorrenti che hanno lasciato prematuramente la casa del Grande Fratello Vip.

Tra questi Michele Cucuzza, che intervenuto a ‘Non succederà più’, trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada De Miceli, ha parlato della sua esperienza all'interno del reality soffermandosi in particolare su alcuni personaggi. Secondo il giornalista potrebbe essere Paolo Ciavarro a trionfare, anche se il suo personale tifo è indirizzato ad un altro concorrente: "Personalmente tifo per Antonio Zequila".

Cucuzza ha inoltre affermato di sperare che Paolo e Clizia possano trovare la felicità anche all'esterno della casa: "Paolo secondo me è profondamente innamorato".

Il tifo di Michele Cucuzza per Antonio Zequila

Michele Cucuzza ha ammesso di essere soddisfatto di aver fatto un'esperienza come quella del Grande Fratello Vip: anche se non è durata molto lo showman ha avuto modo di sperimentare delle situazioni di cui probabilmente in quel momento aveva bisogno. Non solo quindi non si è pentito di aver accettato ma ha anche asserito di esserne uscito molto rafforzato: "Sono uno che in televisione sa fare tutto, un reality mi mancava".

Cucuzza, come già accennato, vede in Paolo Ciavarro un possibile vincitore: lo ritiene un bel ragazzo, pieno di sentimenti positivi e molto equilibrato nei suoi giudizi e nelle sue esternazioni. Nonostante questa previsione, il giornalista non ha dubbi su chi vorrebbe trionfasse alla fine del reality e lo dice in maniera netta e schietta: "Personalmente tifo per Antonio Zequila". Michele considera l'attore un amico ritrovato ricordando le molte ospitate nella sua trasmissione 'La vita in Diretta'.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Michele Cucuzza è poi passato a parlare di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia, del loro rapporto e della loro potenziale storia d'amore. Cucuzza ha affermato che secondo lui anche Clizia è innamorata di Paolo e ha rassicurato sulla differenza di età fra i due, sostenendo che gli anni non potranno mai essere d'ostacolo a dei veri e sinceri sentimenti. In sostanza Michele ha dato la sua benedizione alla coppia e si è detto sicuro che il loro rapporto potrà essere vissuto in maniera importante anche una volta terminato il reality show.

Il pensiero di Cucuzza su altri concorrenti

Michele Cucuzza ha parlato anche di altri concorrenti del grande Fratello Vip: in primis ha elogiato Pago per aver mostrato i suoi veri sentimenti senza paura e senza filtri, dimostrando di essere un vero uomo. Il giornalista ha inoltre affermato di essersi particolarmente commosso per le esternazioni della sua amica Antonella Elia, specialmente quando ha raccontato la sua storia e si è lasciata andare asserendo: "Mi vergogno di essere così". Cucuzza ha infine porto i propri complimenti ad Adriana Volpe, riconoscendole il ruolo di leader e ammettendo che era la sua donna preferita all'interno della casa.