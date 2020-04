Una delle concorrenti che più resterà nella storia del GF Vip 4 è sicuramente Carlotta Maggiorana. La Miss Italia del 2018, dopo aver battuto al televoto Ivan Gonzalez, ha deciso di ritirarsi dal programma in quanto non pienamente convinta di continuare la sua avventura sotto l'osservazione delle telecamere. In un'intervista rilasciata poche ore fa, ha parlato anche di Fernanda Lessa.

Un'amicizia naufragata

Per i fan del GF Vip 4, Carlotta Maggiorana sarà ricordata come la prima Miss Italia ad aver varcato la porta rossa più famosa di sempre.

La ragazza, dopo essere entrata nel cuore del pubblico per la sua spontaneità, decise di ritirarsi dal reality show per riabbracciare il marito e la famiglia. Carlotta, in un'intervista rilasciata poco fa a ''ilgiornale.it'', ha parlato anche di Fernanda Lessa e della loro amicizia naufragata: "Mi dispiace dirlo perché credevo che Fernanda fosse un'amica. Diceva che piangevo sempre, che non la facevo dormire. Senza contare che Fernanda non ha mai avuto una parola carina nei miei riguardi".

Le parole dell'ex Miss Italia riportano in auge una situazione che in molti ricorderanno.

Infatti, Carlotta, negli ultimi giorni all'interno della casa, iniziava a palesare veri e propri attacchi di panico dovuti ad una reclusione forzata. Questi sarebbero stati i motivi che avrebbero indotto la Lessa a lamentarsi della coinquilina. In realtà, il dispiacere per la Maggiorana sarebbe riconducibile al fatto che Fernanda non abbia mai palesato alla ragazza il suo fastidio nell'ascoltare le lamentele notturne.

Importanti rapporti

Il GF Vip 4 ha regalato tante amicizie ai telespettatori tra cui quella tra Adriana ed Antonella Elia. Proprio queste due, insieme a Paola e ad Aristide, sono quelli che più hanno stretto un bel rapporto di amicizia con Carlotta Maggiorana. Infatti la Miss Italia, sempre nella suddetta intervista, ha parlato anche della rivalutazione di Adriana Volpe dopo la prima settimana di studio reciproco.

Per il rapporto terminato con Fernanda Lessa, quindi, la Maggiorana, terminato il reality show potrà contare su tante altre persone che le sono state vicino durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Non portata per il GF Vip 4

Al termine della sua intervista, Carlotta Maggiorana ha palesato la sua non propensione per i reality show come il GF Vip 4. L'esperienza nel programma ha fatto sì che la ragazza comprendesse meglio i meccanismi del gioco che, negli anni, aveva avuto solo modo di scrutarne i tratti salienti attraverso le edizioni passate. Quindi, sicuramente, questa sarà stata l'unica volta in cui Carlotta abbia preso parte ad un reality show.