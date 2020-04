Clizia Incorvaia, famosa showgirl, fashion blogger ed ex moglie di Francesco Sarcina, è stata molto seguita negli ultimi mesi dal pubblico di Canale 5 per la sua love story nata dentro la casa del Grande Fratello Vip con Paolo Ciavarro, figlio del noto attore Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi.

La giovane influencer siciliana, durante un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv, ha parlato della sua avventura dentro la casa del Grande Fratello smentendo innanzitutto le chiacchiere riguardanti la sua antipatia nei confronti di Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del reality, soprattutto riguardo a certi commenti infelici fatti durante una diretta con Fernanda Lessa.

Clizia ha così descritto la Di Benedetto a SuperGuida Tv: "Paola mi ha trasmesso la spensieratezza che ormai avevo perso da molto tempo... Io e Fernanda non ci riferivamo a lei e siamo state fraintese. Paola è una cara ragazza e l'ho sempre valorizzata. Quando mi ha nominata, io non ho ricambiato. Le ho sempre rivolto tanti complimenti".

Il suo rapporto con Paolo e la suocera Eleonora Giorgi

La Incorvaia ha poi parlato dei suoi sentimenti per Paolo, di come quest'ultimo è riuscito a conquistarla e di come attualmente stanno vivendo il loro rapporto a distanza a causa dell'emergenza sanitaria: "Mi ha molto affascinata il suo essere diverso.

Paolo per me è un principe e un uomo d'altri tempi. Abbiamo impiegato un mese per baciarci. Per noi l'esperienza del Grande Fratello sta continuando, in quanto non possiamo vederci. Ciò ha rafforzato la voglia di desiderarci. Le nostre telefonate sono molto lunghe e i messaggi meravigliosi".

Quanto invece al rapporto con Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo, la showgirl ha dichiarato che l'attuale suocera è una persona meravigliosa, che le vuole molto bene e che ha un'intelligenza fuori dal comune.

La risposta a Costantino Della Gherardesca

Nel corso dell'intervista, inoltre, Clizia ha fatto riferimento alle insinuazioni fatte da Costantino Della Gherardesca e da Vladimir Luxuria circa la differenza di età che c'è tra lei e Paolo e ha risposto alle provocazioni con le seguenti parole: "Non capisco come nel 2020 si parli ancora di differenza d'età. Penso che, essendo la coppia del momento, le persone si attacchino alla differenza di età per trovare per forza un difetto.

Costantino vuole fare il veggente ed ha insinuato che io abbia circuito Paolo. Meglio che torni a rivestire i panni di Maga Maghella, come faceva nel programma di Chiambretti quando leggeva le carte".

La showgirl ha concluso l'intervista parlando dei suoi progetti lavorativi sottolineando che quella nel Grande Fratello è stata una bella esperienza e dichiarando che, essendo laureata in scienze della comunicazione, vorrebbe tornare in televisione con un suo format sull'amore o sulla moda.