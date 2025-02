Napoli-Udinese in programma domenica 9 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona vedrà il ritorno in campo del difensore Alessandro Buongiorno, che era fermo da due mesi a causa della frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Olivera invece, incappato in un infortunio al soleo della gamba sinistra, dovrà stare fuori almeno per tutto febbraio: il suo rientro in campo è previsto per inizio primavera.

Buongiorno torna tra i convocati per il match contro i friulani

Buone notizie per il Napoli di Antonio Conte. In vista di Napoli vs Udinese infatti Buongiorno rientrerà tra i convocati, almeno è questo quello che filtra dagli ultimi allenamenti svolti dalla compagine partenopea.

Fin qui l'ex Torino ha disputato 15 gare riuscendo anche a realizzare un gol, nella vittoriosa trasferta contro il Cagliari per 4-0. Dopo di che è arrivato l'infortunio, uno stop che è stato assorbito dal rientro tra i titolari in pianta stabile di Juan Jesus, che era finito ai margini proprio per via dell'esplosione dell'ex calciatore granata.

Il rientro in campo di Buongiorno rappresenta un'ottima notizia anche per via del mercato invernale degli azzurri: per tutto il mese infatti il ds Manna ha cercato un difensore centrale che potesse prenderne il posto, ma prima Danilo (che dopo la fine dell'avventura con la Juventus ha deciso di rientrare in Brasile) e poi Comuzzo (troppo onerose le richieste della Fiorentina che chiede 40 milioni per il suo gioiello) sono sfumati uno dopo l'altro.

Se Buongiorno si appresta dunque a tornare in campo, lo stesso non può dirsi per Mathias Olivera.

Mathias Olivera, rientro previsto in primavera

Per il terzino sinistro infatti, i tempi di ripresa sono ancora lontani; l'esterno di origine uruguaiana, infortunatosi alla vigilia dell'incontro tra Juventus e Napoli, ha come accennato subito una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra.

Il giocatore dovrà stare a riposo per tutto il mese di febbraio e potrebbe tornare a disposizione in occasione della sfida con l'inter prevista per domenica 2 marzo.

In sua assenza, ad agire sulle corsie esterne azzurre è stato Leonardo Spinazzola, che fin qui si è ben disimpegnato. L'ex terzino della Juventus è anche andato in gol nell'ultimo turno di campionato contro la Roma anche se la sua rete non è bastata per centrare i 3 punti, sfumati nei minuti di recupero a causa della rasoiata all'angolino di Angelino.