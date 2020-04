Mercoledì 29 aprile va in onda su Rai 2 la replica di "La Compagnia del Cigno". La prima stagione è stata trasmessa ad inizio gennaio del 2019 ed ha avuto un clamoroso successo di pubblico, con quasi 6 milioni di spettatori e share superiore al 25%.

In questa Serie TV verranno raccontate le vicende dei sette allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Uno dei protagonisti principali sarà il professore Luca Marioni (Alessio Boni), definito dai suoi studenti come "il bastardo". Il nome della "Compagnia del Cigno" sarà scelto in onore di Giuseppe Verdi, soprannominato "Il Cigno di Busseto".

La trama del primo episodio

"La Compagnia del Cigno" è una serie tv diretta da Ivan Cotroneo divisa in dodici episodi distribuiti in sei prime serate. Mercoledì 29 aprile viene trasmessa su Rai 2 la prima stagione e nel primo episodio dal titolo "L'arrivo di Matteo", assistiamo all'arrivo di Matteo che parte da Amatrice per raggiungere Milano, dove si trasferisce dallo zio Daniele per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. Qui incontra altri allievi come Domenico, Sofia, Roberto, Rosario, Sara e Barbara.

Matteo risulta profondamente turbato dopo quanto subito con il terremoto di Amatrice, ma mostra della abilità con il violino che vengono subito notate dal professore Luca Marioni, soprannominato dai suoi studenti "il bastardo", in quanto pretende il massimo dai suoi studenti.

Uno dei ragazzi con cui va d'accordo è Domenico, un'autentica promessa che suona e compone con il pianoforte. Queste sue qualità non sono sfuggite a Barbara che si è innamorata del ragazzo, ma non esprime pubblicamente i suoi sentimenti.

Quest'ultima è una bella ragazza dedita totalmente allo studio del pianoforte e nel completare il liceo classico, con una madre che la invoglia sempre a dare il massimo. Chi si accorge di Matteo è invece Sofia, una ragazza che studia violoncello, ma che soffre perché è molto turbata dal peso. Intanto vediamo la figura del professore Marioni, indicato come un uomo solo che non ha più una famiglia e che è costretto a vedersi con la donna che ama in gran segreto.

Lui comprende subito le qualità di Matteo e lo affianca ad altri ragazzi speciali come lui.

Anticipazioni sul secondo episodio

Secondo le anticipazioni tv, vediamo che nel secondo episodio dal titolo "Nascita della Compagnia" il maestro Marioni invita Domenico, Roberto, Sofia, Rosario e Barbara ad aiutare Matteo e gli comunica che se non dovesse mostrare progressi, verrebbero tutti estromessi dall'orchestra. Per tutti gli allievi si tratta di un altro impegno cui sono sottoposti, mentre Matteo si mostra subito molto utile creando una chat per organizzare gli incontri. Marioni inserisce al gruppo pure Sara, che ha la grinta giusta per aiutare il compagno.

Non mancano le difficoltà di incontrarsi per tutti gli studenti, in quanto ognuno di loro ha dei problemi. Barbara è molto impegnato tra il liceo e il conservatorio, mentre Roberto ha scoperto che la madre ha una relazione con un altro uomo. Rosario cerca di costruire un legame con i suoi genitori in affido. Matteo intanto confida alla madre di provare un sentimento verso Barbara. Giorno dopo giorno i ragazzi iniziano a comprendere che si può vivere meglio condividendo tutto ed è così che si forma la Compagnia del Cigno, chiamata così in onore di Giuseppe Verdi, il Cigno del Busseto. Infine, assistiamo ad Irene che rifiuta di tornare a vivere con Marioni, così per il professore il desiderio di riformare la famiglia diventa sempre più difficile.