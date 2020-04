Ad una settimana dalla finale del Gf Vip 4, Paolo Ciavarro si è raccontato in una lunga intervista al settimanale 'Chi', dove ha riservato parole al miele per Clizia Incorvaia, conosciuta proprio all'interno della casa di Cinecittà. Inoltre, ha rivelato le sue prime impressioni sulla situazione sanitaria, in cui versa attualmente l'Italia.

Paolo, parole al miele per Clizia Incorvaia dopo il Gf Vip 4

Paolo è stato senza dubbio uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4. Il giovane, nonostante non abbia vinto, si è distinto per la sua educazione e per la storia d'amore nata sotto gli occhi indiscreti delle telecamere con Clizia.

I due - dopo le prime settimane di progressiva conoscenza - si sono poi lasciati andare a baci appassionati in numerose occasioni. Purtroppo, terminata la trasmissione, l'emergenza sanitaria italiana ha ostacolato il loro ricongiungimento, tanto sognato da entrambi.

Ciavarro ha rilasciato un'intervista a 'Chi', uscita questo 15 aprile nelle edicole italiane, dove ha parlato della sua esperienza nel reality show targato Mediaset. Il figlio di Eleonora Giorgi, in particolar modo ha affermato: "E' stata la mia vittoria più importante, ce lo siamo detti anche ieri sera io e Clizia", sebbene abbia aggiunto che la strada sia tutta in salita.

Infine, ha concluso dichiarando che appena potrà uscire di casa, correrà da lei per bersi quella "birretta al tramonto" che si erano promessi.

Ciavarro destabilizzato dalla realtà in Italia

Ai lettori di 'Chi', Paolo ha raccontato della sua esperienza drammatica una volta uscita dalla porta rossa. Il ragazzo, infatti, ha affermato di essere rimasto sconvolto dalla realtà: "Vedere fuori dalla porta cento persone, con mascherine e guanti è stato scioccante".

Inoltre, ha ammesso di sentirsi un po' vincitore, come gli altri ex compagni di avventura: "in casa sapevamo di essere in una condizione fortunatissima", vista la situazione in cui versava l'Italia in queste settimane. A tal proposito, Ciavarro ha detto di aver avvertito un senso di inquietudine nel vedere alcuni dei posti più rinomati di Roma deserti "come in un film".

Il figlio di Eleonora Giorgi parla del rapporto con il padre Massimo

Durante l'intervista, il figlio di Eleonora Giorgi ha parlato dell'incontro avuto con Massimo durante la finale del Gf Vip 4.

A tal proposito, Paolo ha dichiarato di avere "un padre meraviglioso", tanto da sentirsi in colpa per non averlo ripagato per tutti i sacrifici che ha fatto per lui. Dubbi che si sono sciolti come neve al sole, quando Ciavarro Senior ha dichiarato di essere orgoglioso di lui durante l'ultima puntata del programma.