In collegamento radiofonico con 'Non Succederà Più', Luca Zocchi ha espresso la propria opinione sui finalisti di questa quarta travagliata edizione del Gf Vip. Il marito di Fernanda Lessa, infatti, ha pesantemente attaccato Antonella Elia, mentre ha accusato Paola Di Benedetto e Andrea Denver di essere due persone false. Infine, ha disapprovato la condotta di Alfonso Signorini ed i suoi due opinionisti, che si sono scontrati con sua moglie a causa della religione praticata.

Grande Fratello Vip, Luca torna ad attaccare Antonella

Il marito di Fernanda Lessa è tornato a far parlare di sé per delle dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione radiofonica di 'Non Succederà Più', condotta da Giada De Miceli. Luca, in particolar modo, è tornato a tuonare contro Antonella ed i finalisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito, l'uomo ha affermato di disapprovare la condotta degli autori, che non hanno preso provvedimenti nei confronti della showgirl di Mike Bongiorno, colpevole di aver insultato e messo le mani addosso a sua moglie.

Zocchi, infatti, ha detto queste testuali parole: "Certi insulti non sono consoni alla trasmissione", sebbene creda che la Elia possa vincere, visto che il pubblico che la vota "fomenta l'odio e la violenza". Infine, ha riferito che Antonella ha fatto del bullismo nei confronti di Fernanda, tanto da definirla "perfida e acida". Tuttavia, Luca ha affermato che la donna è una grande giocatrice come lo è Patrick, sebbene in modo diverso.

Zocchi dice la sua opinione su Andrea e Paola

Durante l'intervista a 'Non Succederà Più', Luca ha espresso il suo giudizio sui finalisti, che si batteranno per vincere il montepremi finale nel corso della puntata dell'8 aprile del Gf Vip. In particolare, Zocchi ha ammesso che Sossio è un brav'uomo, sebbene abbia dei limiti visto come si è comportato con la sua consorte. Poi, ha lanciato qualche dardo velenoso nei confronti della Di Benedetto e Denver, esclamando in questo modo: "Paola la trovo un po’ falsetta.

Andrea lo trovo anche lui mediamente falso", tanto da accusare quest'ultimo di aver aizzato molti litigi nella casa di Cinecittà.

Il marito di Fernanda contro Wanda e Pupo

Infine, il marito di Fernanda è apparso molto amareggiato nei confronti di Alfonso Signorini ed i due opinionisti Wanda Nara e Pupo, colpevoli di essersi scagliati contro la moglie senza sapere la sua religione. A tal proposito, ha riferito di essere rimasto molto infastidito, in quanto il cantante toscano e la moglie di Mauro Icardi avevano parlato di magia nera e riti voodoo, senza prima di informarsi. Per questo motivo, Luca li ha accusati di "aver parlato con l’ignoranza pari a quella di un bambino di quattro anni".