In questi ultimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 4, i concorrenti sono soliti lasciarsi andare a scherzi e a giornate più rilassanti. In particolare, Antonella Elia e Sossio Aruta, che amano sempre scherzare, sono stati protagonisti di una lotta di gavettoni che non si è conclusa proprio nel migliore dei modi in quanto l'Elia ha accusato forti dolori alla testa in seguito ad una caduta.

Il probabile intervento medico sulla Elia

Mancano pochissime ore alla finalissima del Grande Fratello Vip 4 e i concorrenti rimasti in gioco vivono con grande leggerezza questi ultimi scorci di reality show.

In particolare, i due inquilini più irrequieti e volenterosi nel lasciarsi andare a giochi bislacchi e goliardici sono Sossio Aruta e Antonella Elia. Entrambi, protagonisti di una gara di gavettoni, hanno dovuto rinunciarvi in seguito ad una caduta dell'Elia. Infatti, nonostante sia scivolato anche Sossio, la donna ha accusato forti dolori alla testa mentre l'ex calciatore si è rialzato, con scatto felino, per sincerarsi delle condizioni della compagna di giochi.

Sui social network in molti hanno evidenziato come per alcuni minuti non sia stato possibile vedere Antonella nella casa e si è ipotizzato che in realtà sia stata visitata da un medico all'interno del magazzino.

Nel live su Mediaset Extra è possibile rivedere la concorrente che, fortunatamente, si è ripresa senza problemi dopo lo scherzo mal gestito.

Un'amicizia immediata tra Sossio e Antonella

Al Grande Fratello Vip 4 una delle amicizie più insperate ed esilaranti è quella tra Antonella Elia e Sossio Aruta. I due, che si sono conosciuti tra le quattro mura, hanno sin da subito stretto un bellissimo rapporto che li ha visti complici in questo lungo percorso.

Infatti, anche nei litigi tra l'Elia e Fernanda Lessa, Sossio ha sempre preso le parti dell'ex valletta di Mike Bongiorno.

Insieme riescono a divertirsi con scherzi divertenti ma si ritagliano spesso momenti per parlare di sentimenti e ciò che hanno al di fuori del reality show. Al di là del piccolo incidente domestico in cui l'Elia si è resa protagonista scherzando proprio con Sossio, i due manifestano una grande sinergia che li ha condotti sino all'ultima puntata.

La finale del Grande Fratello Vip 4

Gli unici concorrenti ancora in gioco del Grande Fratello Vip 4 che non conoscono il proprio destino sono: Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. I tre concorrenti sono finiti al televoto durante la semifinale e, nella puntata finale di mercoledì, scopriranno chi potrà giocarsela con i finalisti di questa edizione che ricordiamo essere: Sossio Aruta, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Aristide Malnati.