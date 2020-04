L'influencer siciliana Clizia Incorvaia torna a parlare della squalifica, che le è costata la permanenza all'interno del Gf Vip. Nel dettaglio, la donna ha scritto una lettera a 'Di Più', dove ha dimostrato di essersi pentita per aver offeso Andrea Denver durante lo scontro in piscina, mentre ha fatto una bellissima dichiarazione d'amore per Paolo Ciavarro, uno dei finalisti della quarta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Clizia Incorvaia si confessa dopo il Gf Vip

Clizia Incorvaia torna a far parlare di sé per delle dichiarazioni uscite sul settimanale 'Di Più'.

A tal proposito, l'influencer ha scritto una lunga lettera, dove ha rivelato di stare trascorrendo la quarantena in Sicilia dai suoi genitori ed insieme alla sua figlioletta Nina. Poi, l'ex moglie di Sarcina ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. In questa circostanza, la donna ha incontrato Paolo Ciavarro, tanto da aver intrapreso con lui una relazione sentimentale. La Incorvaia, in particolar modo, ha dichiarato: "Ho incontrato Paolo, il regalo più bello che la vita potesse offrimi".

Inoltre, ha aggiunto che aveva capito di piacergli fin da subito, sebbene pensava che quella di lui fosse solo un'infatuazione. Fortunatamente, lui ha saputo conquistarla con i suoi modi speciali.

Clizia, dichiarazione d'amore per Paolo Ciavarro

Ai lettori di 'Di più', Clizia ha dichiarato di essere dispiaciuta di non poter abbracciare subito il figlio di Eleonora Giorgi per via dell'emergenza sanitaria italiana, che vieta gli spostamenti da regione a regione.

A tal proposito, la Incorvaia ha confessato testuali parole: "Il nostro primo incontro slitterà in quanto non può raggiungermi subito". Inoltre nella lunga lettera scritta per il settimanale, l'ex moglie di Sarcina ha sentenziato che Paolo Ciavarro è stato il primo uomo ad averla fatta sentire amata e protetta. Dichiarazione d'amore molto forte nei confronti del ragazzo, che è attualmente in corsa per vincere il Gf Vip.

La Incorvaia dispiaciuta per aver offeso Andrea Denver

Infine, la Incorvaia ha parlato del brutto gesto di cui si è resa protagonista all'interno della casa più spiata d'Italia. A tal proposito, Clizia ha detto di essere incredula per le offese fatte ad Andrea Denver durante il loro litigio, tanto da riferire: "Sono stata stupida a dirgli certe cose dopo che mi aveva nominato". Infine, ha condiviso la decisione degli autori di cacciarla dal programma, tanto da affermare che era "completamente rincretinita". Insomma, la donna ha dimostrato di essersi pentita per la brutta figuraccia fatta davanti a tutta Italia.