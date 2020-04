La vincitrice della quarta edizione del GF Vip, continua a rilasciare delle interviste per raccontare l’esperienza vissuta nel reality. Paola Di Benedetto in diretta su Instagram con ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, dopo aver replicato a coloro che non hanno reputato giusto il suo trionfo poiché ha vinto grazie ai suoi numerosi fan, è tornata a spendere delle parole non carine per un ex coinquilino. La 25enne, nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, ha svelato che Antonio Zequila ha messo a dura prova la sua serenità nella casa più seguita dagli italiani, per averle portato negatività.

Paola Di Benedetto ancora contro Antonio Zequila

Paola Di Benedetto, da quando ha trionfato al GF Vip 4, è nel mirino del gossip. L’ex gieffina, che è riuscita a farsi amare dal pubblico soprattutto per la sua semplicità, nelle scorse ore si è raccontata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ tramite una diretta sui social. La vincitrice del reality, per cominciare, si è espressa sul fatto di essere riuscita ad esporsi nella casa di Cinecittà senza eccedere troppo, precisando di aver sempre cercato di evitare la polemica poiché ciò che deve vedere il pubblico è la leggerezza.

A questo punto l’ex madre natura di Ciao Darwin è tornata a criticare nuovamente Antonio Zequila, arrivando addirittura ad affermare: “Lui era una figura negativa per me”. La giovane influencer ha fatto sapere anche cosa pensa delle critiche ricevute sulla sua vittoria, perché molti personaggi dello spettacolo sono convinti che sia salita sul podio anche grazie al suo fidanzato Federico Rossi, essendo un cantante famoso.

La 25enne si è difesa dagli attacchi, precisando di essere stata sostenuta sia da persone che conosce che dal pubblico.

La vincitrice del GF Vip si difende dalle critiche

Inoltre Paola ci ha tenuto a precisare che lei è stata appoggiata dal popolo del web, mentre Patrick Ray Pugliese da coloro che lo seguono sin da quando ha partecipato alle scorse edizioni del Grande Fratello Vip. Paolo Ciavarro, invece, a detta della vincitrice, sarebbe arrivato in finale grazie a chi ha apprezzato la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia.

Dopo aver messo a tacere le polemiche sostenendo che ognuno si gioca le sue carte, l’ex gieffina acqua e sapone ha commentato il rapporto instaurato con Fabio Testi. Quest’ultimo è stato definito una figura paterna dalla 25enne, nonostante nella casa più spiata d’Italia hanno avuto un diverbio. Sempre intervistata dal giornalista Alessandro Alicandri, la modella vicentina ha detto la sua anche su Valeria Marini svelando che un giorno vorrebbe potersi impersonare in lei per capire cosa si prova. Per finire, in merito alla sua quarantena forzata, l'ex fidanzata di Francesco Monte ha ammesso come le piaccia dormire, mentre riguardo al fidanzato Federico Rossi ha ribadito di vederlo ancora tramite Skype.