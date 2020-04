Continua l'appuntamento quotidiano in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda dal 26 aprile fino al 1° maggio rivelano che Telmo Martinez conoscerà finalmente Mateo. Intanto Lolita leggerà un giornale dove compare una foto in cui si vede Genoveva, mentre Ramon si rifiuterà di raccontare ad Antonito la vera circostanza che ha causato la morte di Celia.

Una Vita, le anticipazioni settimanali dal 26 aprile al 1° maggio: Antonito cerca di far scarcerare Ramon

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Una Vita che andranno, in onda dal 26 aprile fino al 1° maggio su Canale 5, rivelano che Bellita sarà contenta quando scoprirà che Fabiana e Marcelina si ricordano veramente di lei e la apprezzano ancora come cantante, quindi si scuserà con loro per averle attaccate in precedenza. In seguito, la Del Campo chiederà scusa anche a Jose Miguel dopo averlo accusato di pagare e persone per farle fingere sue fan.

Antonito, usando l'indulto, cercherà di fare uscire suo padre dal carcere, ma Ramon si rifiuta di raccontare al figlio la vera circostanza che ha causato la morte di Celia dieci anni prima.

Felipe Alvarez Hermoso, invece, sarà ancora devastato per la perdita di sua moglie, ragion per cui continuerà a ubriacarsi. Genoveva organizzerà ad Acacias 38 una merenda per conoscere meglio le vicine, le quali però sceglieranno di non prendere parte al suo evento in quanto Susanna la reputa una donna poco signorile.

Inoltre gli spoiler di Una Vita rivelano che Bellita parlerà con Rosina e Liberto di Cinta, la sua unica figlia, che studia in un importante collegio per sole femmine. Intanto, Samuel suggerirà alla sua consorte di continuare a vivere tranquillamente la sua vita senza dare troppo retta ai pettegolezzi della gente del quartiere.

Lolita vede la faccia di Genoveva sulla pagina di un giornale, Telmo conosce Mateo

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché le anticipazioni di Una Vita dal 26 aprile al 1° maggio rivelano che Lucia deciderà di rifiutare l'invito della signora Alday, ragion per cui Eduardo si arrabbierà con lei accusandola di avergli fatto un torto non recandosi alla merenda che ha organizzato. La faccenda di Genoveva diventerà ancor di più difficile non appena Lolita vedrà la sua faccia sulla pagina di un giornale, in un articolo in cui si parla dell’arresto di dieci uomini in una locanda. A questo punto anche Fabiana e Casilda inizieranno a domandarsi chi sia veramente la donna che Samuel ha sposato.

Intanto Rosina, stanca di fingersi una cameriera per scappare a delle ritorsioni, deciderà di scendere in strada vestita da signora: qui, spaventata, noterà che due uomini sospetti la stanno cercando.

Nel frattempo Telmo, dopo la sua assenza di dieci lunghi anni, ritornerà a calle Acacias dove finalmente conoscerà il piccolo Mateo. Mentre Lucia, ancora certa che Martinez abbia favorito il priore Espineira a rubargli l'intera eredità dei Marchesi di Valmez, lo accoglierà freddamente.