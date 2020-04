Le trame della telenovela spagnola Una vita continuano ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler delle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana annunciano che Ramon Palacios (Juanma Navas) farà una scelta sofferta dopo aver dimostrato a Felipe Alvarez Hermoso che Celia non è morta a causa sua. Il ricco borghese, non appena il suo rapporto con Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) si rafforzerà sempre di più, le dirà di sentirsi in colpa al pensiero di non rispettare Trini Crespo per il fatto che il suo ricordo è ancora vivo.

Il padre di Antonito, Maria Luisa e Milagros prenderà le distanze dalla sua inserviente per essersi reso conto che è troppo presto per dimenticarsi della compianta moglie.

Una Vita, spoiler: l'Alvarez Hermoso crede che Ramon sia l’omicida di Celia

Negli episodi di Una Vita già andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE lo scorso anno, e che verranno trasmessi in Italia prossimamente, Ramon tornerà in libertà. Il ricco borghese uscirà di prigione grazie al figlio Antonito che gli farà ottenere la grazia, ma subito dopo dovrà fare i conti con l’ira di Felipe.

Quest’ultimo continuerà ad odiare con tutto se stesso il suo vecchio amico poiché lo considererà l’omicida di sua moglie (Celia). A causa dell’Alvarez Hermoso anche gli altri abitanti di Acacias 38 inizieranno a credere che il padre di Milagros sia veramente un assassino. L'unica a pensarla diversamente sarà Carmen. La domestica si convincerà che il suo padrone non si sia potuto macchiare le mani di sangue dopo una conversazione con il Palacio.

A questo punto la Sanjurjo inviterà il padre di Maria Luisa a fare chiarezza su ciò che è accaduto il giorno del decesso della moglie di Felipe. Ramon seguirà alla lettera il consiglio della domestica visto che troverà il coraggio di dire la verità all’Alvarez Hermoso che, intanto, sarà sull’orlo della pazzia totale. Il vedovo di Celia, non riuscendo proprio a digerire il fatto che il Palacios sia a piede libero, si sfogherà con l’alcool e cadrà nella disperazione profonda.

Felipe scopre la verità sulla morte della moglie, il Palacios si allontana da Carmen

Il padre di Antonito e Maria Luisa, quindi, affronterà l’avvocato e gli rivelerà che sua moglie, prima di perdere la vita, era intenzionata a sottrarle la piccola Milagros. Inoltre Felipe verrà a conoscenza che Celia uccise Trini soffocandola con un cuscino perché era convinta che fosse la responsabile del suo aborto. Dopo essere stato finalmente sincero con l’Alvarez Hermoso, Ramon si confronterà anche con Carmen e, pur non negando di provare qualcosa per lei, le farà un discorso inaspettato. Il ricco borghese metterà un freno al rapporto instaurato con la sua domestica dato che le dirà di non essere ancora pronto ad iniziare una nuova vita al suo fianco.

Nello specifico il Palacios darà delle spiegazioni dettagliate alla Sanjurjo sulla scelta presa, ovvero di aver deciso di allontanarsi da lei per essersi reso conto di aver smesso di onorare la memoria della sua defunta moglie. Nonostante ciò Carmen non mollerà la presa cercando di fare il possibile per far cambiare idea all’uomo di cui si è innamorata. Il tentativo della domestica andrà a vuoto poiché Ramon le ribadirà ancora una volta che, da quando si è avvicinato a lei, non c'è stato un giorno in cui non ha parlato della madre della sua ultima erede.