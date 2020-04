Nervi tesi al Grande Fratello Vip dove Sossio Aruta e Teresanna Pugliese si sono resi protagonisti dell'ennesima lite. Tra i due non corre buon sangue e già da diversi giorni le discussioni non accennano a diminuire. Ultima in ordine di tempo, quella che li ha visti protagonisti nella serata di ieri dove Sossio è sbottato dopo che la Teresanna aveva criticato nuovamente i suoi atteggiamenti dandogli del 'cane'. La reazione dell'ex cavaliere di Uomini e donne non si è fatta attendere, dando il via a urla e parole molto forti.

Guerra tra Teresanna- Sossio al Gf Vip, lei: 'Sei un cane'

Animi accesi tra Teresanna e Sossio che, anche nelle ultime ore, non riescono a smettere di litigare. I due proprio non si sopportano e le loro esternazioni cominciano a creare qualche malumore all'interno della casa del Gf Vip. In particolare, la nuova diatriba tra i due sarebbe nata ieri verso l'ora di cena con la Pugliese che ha rimproverato Sossio per la sua maleducazione, visto che non le dà nemmeno il buongiorno, né tanto meno il buonasera.

Da qui sono cominciati a volare stracci tra i due gieffini, con Teresanna che ha voluto sottolineare come Sossio, nonostante non le parli, prenda invece il pollo che lei ha cucinato, senza preoccuparsi degli altri inquilini. Non contenta, la Pugliese si è voluto togliere ancora qualche sassolino dalla scarpa, lamentandosi anche delle imitazioni che l'uomo fa di lei e, furiosa, ha inveito contro l'Aruta: 'Con te ho giocato all'inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone'.

Sossio sbotta contro Teresanna Pugliese. 'Cafona che non sei altro, ma come c... ti permetti'

Le parole di Teresanna Pugliese non hanno fatto altro che alimentare ancor di più la rabbia di Sossio nei suoi confronti, tanto che l'uomo è arrivato ad avere una reazione furiosa. 'Modera i termini, perché cane sarà quel cogl... che sta con te' ha sbottato il compagno di Ursula, che ha continuato dicendo: 'cafona che non sei altro' per poi darle dell'ignorante e non solo.

Purtroppo i due dovranno ancora convivere sotto lo stesso tetto almeno per qualche ora. Questa sera infatti, andrà in onda la semifinale del Gf Vip, dove si decreteranno i restanti finalisti di questa quarta edizione. Mentre Sossio Aruta è già da diverse settimane un sicuro finalista, non è così invece per Teresanna Pugliese che, nella diretta di oggi 1 aprile, potrebbe anche essere costretta ad abbandonare la Casa del Gf Vip.

Per scoprire se la furiosa litigata tra Sossio e Teresanna verrà ripresa anche da Alfonso Signorini in puntata, non resta che seguire la diretta del Gf Vip in onda oggi in prima serata su Canale 5.

Si ricorda inoltre che, per vedere cosa accade nella Casa di Cinecittà 24 ore su 24, basta sintonizzarsi sul Canale 55 del digitale terrestre.