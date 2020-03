La puntata serale del Grande Fratello Vip 4 che i telespettatori hanno seguito in diretta ieri, mercoledì 18 marzo, è stata movimentata anche dalla lite di Sossio Aruta e Valeria Marini. La showgirl ha scatenato l’ira dell’ex cavaliere del Trono over per aver fatto il nome di Licia Nunez durante una catena di salvataggio. Il calciatore napoletano, parecchio deluso dal gesto dell’ex soubrette del Bagaglino poiché si conoscono dai tempi di Temptation Island Vip, nelle ultime ore ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di chiarire con la stessa.

Ad intervenire in difesa di Valeria sui social ci ha pensato proprio Ursula Bennardo, la compagna di Sossio. L’ex dama di Uomini e Donne si è espressa a favore della Marini facendo sapere ai suoi fan di non essersi per niente offesa e, per finire, ha precisato che il GF Vip è soltanto un gioco.

Riassunto della 17^ puntata: Sossio furioso con Valeria per non averlo salvato

Nel corso del 17° appuntamento del Grande Fratello Vip andato in onda su Canale 5 ieri sera, due concorrenti hanno catturato l’attenzione del pubblico con un acceso battibecco.

La lite è scaturita quando il conduttore Alfonso Signorini ha dato il via alle classiche catene di salvataggio, per una seconda eliminazione. Sossio Aruta è andato su tutte le furie non appena Valeria Marini, invece di salvare lui, ha scelto Licia Nunez. L’ex cavaliere del Trono over, dopo essere finito al televoto lampo, si è scagliato contro la showgirl, facendole presente di esserci rimasto male poiché si conoscono da prima per aver partecipato alla stessa edizione di Temptation Island Vip.

Inoltre Sossio ha sottolineato che l’ex soubrette del Bagaglino avrebbe dovuto scegliere lui, soprattutto perché è amica della sua compagna Ursula Bennardo. A questo punto Valeria ha spiegato al calciatore napoletano il motivo per cui ha preferito l’attrice, nota per essere una delle protagoniste della fiction Le tre rose di Eva. Scendendo nel dettaglio la Marini si è giustificata dicendo di essersi schierata dalla parte della Nunez, poiché l’aveva difesa nello scontro con Antonella Elia.

Successivamente l’esito del televoto ha segnato l’uscita di Valeria dalla casa del GF Vip, mentre Sossio si è aggiudicato la posizione di primo finalista.

Ursula Bennardo prende le difese della Marini su Instagram

Nel daytime trasmesso oggi, Sossio Aruta ha ribadito ancora una volta di non essere disposto a perdonare la Marini. Le seguenti sono state le parole pronunciate dal calciatore: “Io con Valeria Marini non ci voglio più avere a che fare. Non mi interessa. È stata la mia più grande delusione, non ci tengo ad avere un’amicizia del genere”. La reazione del primo finalista del Grande Fratello Vip, ovviamente, non è passata inosservata alla compagna Ursula che, nelle scorse ore, ha scelto di intervenire sulla quesitone.

Attraverso il proprio profilo Instagram, la Bennardo ha preso le difese di Valeria alla seguente maniera: "Ti conosco bene amica mia e so che tu giocavi e che hai fatto tutto in buona fede. In quel momento hai pensato che Licia non l’avrebbe salvata nessuno mentre Sossio eri convinta di sì”. Infine l’ex dama del Trono over, oltre a sottolineare che il padre di sua figlia è a conoscenza che si tratti di un gioco, ha detto di volere bene alla showgirl stellare e di sapere quanto tiene a lei e al suo compagno.