Buone notizie potrebbero presto essere annunciate per i fan di Élite, una delle Serie TV in tendenza su Netflix nelle ultime settimane. In una recente intervista rilasciata per il quotidiano "La prensa", gli ideatori della serie Carlos Montero e Darío Madrona sono del tutto favorevoli ad un proseguimento. La famosa piattaforma streaming non ha ancora dichiarato l'annuncio ufficiale, ma numerosi rumors sui siti spagnoli, come ad esempio "Bluper" e i post dei protagonisti sui social lasciano intendere che non solo potrebbe esserci una quarta stagione, ma addirittura una quinta.

Le prossime due stagioni dovrebbero essere girate insieme, in modo tale da diminuire i tempi di uscita, proprio come già avvenuto per le prime due.

Quanto bisognerà attendere

Le riprese della quarta e della quinta stagione sarebbero dovute iniziare proprio in questa primavera, ma a causa dell'emergenza sanitaria, però, le cose sono andate diversamente. Tutte le riprese sono state rimandate a data da destinarsi; se l'emergenza rientrerà nei prossimi mesi, molto probabilmente la quarta stagione arriverà su Netflix per l'inizio dell'estate del 2021.

La notizia del rinnovo della serie, comunque, non è stata confermata, ma nemmeno smentita da Netflix che, evidentemente, aspetterà di valutare i risultati della terza stagione per esprimersi con ufficialità.

I possibili protagonisti della quarta stagione

Ancora non ci sono certezze, ma il finale della terza stagione lascia molti indizi sul possibile nuovo cast della serie. Lu e Nadia lasciano la Spagna per continuare i loro studi negli Usa, grazie alla vincita della borsa di studio; potrebbero quindi essere fuori dalla quarta stagione.

Lo stesso vale per Carla, che con determinazione decide di proseguire i propri studi all'estero, lontano da tutti i problemi del passato. Proprio Ester Exposito, l'interprete dell'amata marchesa, ha dichiarato su Instagram che con la fine della terza stagione "si è chiuso un cerchio". Anche Jorge Lopez, l'attore che interpreta Valerio, in un'intervista per Esquire Spagna ha dichiarato di non voler rimanere incastrato per molto tempo in un unico progetto; lascia quindi intenere che abbandonerà la serie.

I protagonisti certi, saranno dunque coloro che dovranno ripetere l'anno nel prestigioso liceo "Las Encinas": si tratta di Samuel, Guzman, Rebeka e Ander. Anche Omar potrà studiare nella stessa scuola dei suoi amici, grazie alla vincita della borsa di studio. Cayetana rimane nella serie, ma questa volta nelle vesti della donna delle pulizie; la ragazza infatti, aveva rifiutato l'aiuto economico offerto dalle madri di Polo, al fine di proseguire i suoi studi. Sicuramente, come in ogni stagione, ci saranno nuovi protagonisti che si aggiungeranno ai veterani.