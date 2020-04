La coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata indubbiamente una delle più discusse, amate e criticate del trono classico di Uomini e Donne (il noto people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). A distanza di qualche anno dalla loro scelta, Giulia e Andrea (soprannominati "i Damellis") continuano a far discutere il web.

Si dice che: "Certi amori fanno un giro immenso e poi ritornano". Sembrerebbe essere il caso di Giulia e del giovane deejay veronese che, nel corso di questa quarantena (dettata dall'emergenza sanitaria del Covid-19), hanno deciso di riavvicinarsi trascorrendo il loro tempo insieme.

Malgrado Andrea sia a casa di Giulia ormai da diverse settimane, la ragazza ha recentemente annunciato di sentirsi ancora confusa in merito al suo rapporto con il ragazzo. Giulia ha, infatti, dichiarato: "Con Andrea è un caos allucinante, sto cercando di capire".

Giulia e Andrea Damante insieme, la De Lellis: 'Ero confusa'

Giulia De Lellis ha recentemente avviato una diretta sui social in compagnia della famosa conduttrice Simona Ventura. Quest'ultima non ha esitato a porre all'influencer alcune domande in merito alla sua relazione con Andrea Damante.

Il loro riavvicinamento è noto ormai a tutti i loro follower sempre attivi sui rispettivi profili Instagram.

'Non volevo nasconderlo, ma volevo tenerlo un attimo per me': è così che Giulia comincia a parlare in merito al suo riavvicinamento ad Andrea. La De Lellis ha dichiarato di aver vissuto un grande periodo di confusione con il suo lato razionale, la testa, e quello sentimentale, il suo cuore.

'Sto cercando anche io di capire' ha fatto sapere, rendendo grazie alla quarantena che la starebbe aiutando molto nello schiarirsi le idee

Uomini e donne news, Giulia De Lellis racconta: 'Alcune cose mi facevano male'

'C'erano delle cose che non mi facevano stare bene' ha confessato Giulia a Simona Ventura. Ha, inoltre, annunciato che tutta questa situazione con Andrea le sembra un gran caos ma, in parte, anche divertente.

In merito alla decisione di trascorrere la quarantena insieme ad Andrea, la De Lellis ha ammesso di aver, forse, fatto un passo più lungo della sua gamba ma alla sua età ha sentito il bisogno di mettersi in gioco e di scoprire cosa sarebbe successo.

Sicuramente, come ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, non era l'unica a dover capire e risolvere alcuni dubbi. Attraverso le sue parole, Giulia ha indirettamente svelato che anche Damante aveva bisogno, proprio come lei, di far chiarezza riguardo il sentimento che lo lega ancora alla De Lellis. La giovanissima influencer non ha rivelato alcun dettaglio in merito all'attuale rapporto con Andrea.

A riguardo ha annunciato: 'Un giorno vi racconterò tutto ma per il momento ho bisogno di capire'.