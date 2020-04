Come al solito non sono mancate le sorprese e le vivaci discussioni nella puntata di ieri 1° aprile del Grande Fratello Vip. La semifinale ha permesso ai concorrenti di gettare tante maschere e sono venuti fuori i reali pensieri di tutti i concorrenti. E' stato uno scontro acceso, in particolare, quello tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese, i due non se le sono mandate di certo a dire, l'attore ha apostrofato il gieffino in maniera molto pesante: "Sei un lardoso, pesi 100 chili", a sua volta Patrick aveva dato del 'co....' a Zequila.

Il web è intervenuto pesantemente sulla faccenda criticando l'operato di Alfonso Signorini e Pupo.

Lo scontro tra Patrick e Antonio

Non è stata una puntata semplice da gestire quella del 1° aprile del Grande Fratello Vip, i conduttori hanno dovuto, in diverse circostanze placare gli animi, dei focosi concorrenti rimasti. Alfonso Signorini e Pupo sono stati pesantemente criticati sul web per alcune loro prese di posizione, in particolare agli utenti non è affatto piaciuta la loro gestione della discussione che si è animata dopo il confronto a due tra Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila.

I concorrenti si sono lasciati andare ad uno scambio reciproco di offese e hanno in maniera netta manifestato il loro pensiero. L'attore ha pesantemente apostrofato Patrick con chiari riferimenti al suo aspetto fisico: "Sei un lardoso, pesi 100kg", mentre il gieffino ha risposto dando del 'co....' al suo rivale.

Le accuse del web a Signorini e Pupo

Il duro scontro tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese ha avuto un epilogo che non è andato molto giù agli utenti del web, nell'occhio del ciclone sono finiti Alfonso Signorini e Pupo.

L'attore ha voluto rimarcare al conduttore la pesantezza dell'offesa subita, soprattutto trattandosi di una diretta in prima serata di Canale 5 e ha affermato di pretendere le scuse da parte dell'altro concorrente. Sia Signorini che Zequila avevano però presto dimenticato le offese fisiche che l'attore aveva rivolto in maniera pesante all'altro concorrente. Tornati nella sala per decretare la prima eliminazione, il conduttore del Grande Fratello Vip ha chiesto a Patrick di scusarsi per l'affermazione rivolta a Zequila.

Le scuse sono avvenute in maniera immediata e senza ulteriori polemiche, ma Pupo e Signorini non hanno pronunciato parole sulle offese rivolte dall'attore al gieffino. Questa situazione ha generato un diffuso malumore sul web e, soprattutto su Twitte,r gli utenti si sono fatti sentire manifestando tutto il loro sdegno. In linea generale sono state chieste in maniera forte le scuse di Zequila a Patrick e di questo se ne sarebbero dovuti fare carico il conduttore e l'opinionista.