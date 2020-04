Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera iberica "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38", il nome dell'immaginario condominio dove vivono la maggior parte dei protagonisti della serie. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 aprile del 2020, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di Una Vita questa settimana gireranno intorno alla liberazione di Flora da parte dello strozzino Andres, all'ossessione di Celia per Milagros, alla decisione di Telmo e Lucia di sposarsi il prima possibile e alla morte violenta di Jimeno Batan.

Inigo decide di ipotecare 'La Deliciosa'

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che dopo aver trascorso la loro prima notte d'amore, Lucia e Telmo decideranno di sposarsi per non vivere nel peccato. Poco dopo, la coppia asseconderà le richieste di Frate Bartolomeo e avvierà le pratiche per l'istituzione dell Fondazione benefica a cui donare tutti i soldi dell'eredità dei Valmez. Nel frattempo, Felipe inizierà ad essere realmente infastidito dall'ossessione continua di Celia la figlia di Ramon e Trini, Milagros.

Lo strozzino Andres lascerà andare Flora dopo che Inigo gli consegnerà i soldi del riscatto, ottenuti dall'ipoteca de "La Deliciosa". Fabiana aiuterà Servante a rintracciare la coppia di innamorati, riuscendo a trovare la madre di Salvadora.

Telmo e Lucia annunciano le loro nozze agli Alvarez Hermoso

Telmo e Lucia si recheranno a casa di Felipe e Celia per annunciare la loro decisione di volersi sposare al più presto.

Alla notizia, l'avvocato farà i salti di gioia mentre la moglie sembrerà non essere molto interessata alla cosa continuando a concentrare tutte le sue attenzioni soltanto su Milagros. Stanco delle richieste di Batan, Samuel gli tenderà una trappola in cui lo strozzino verrà misteriosamente ucciso mentre sta per confessarsi in chiesa. Più tardi, Servante riuscirà a scoprire la vera identità di Salvadora.

Lucia affiderà a Telmo la gestione della fondazione dei Valdez in modo da poter aiutare le persone più bisognose di Madrid.

Samuel farà credere a Mendez che Batan si è tolto la vita per paura che Telmo potesse raccontare alla polizia ciò che lui gli aveva riferito nel corso della confessione. Per restituire ai Barbosa i soldi che loro avevano speso per aiutarlo, Tito accetterà di lavorare come cameriere alla "Deliciosa". Nonostante la buona volontà del giovane però, i suoi primi giorni di prova saranno un disastro spingendo Flora a chiedere ad Inigo di concedere più tempo all'ex pugile. Samuel tenterà di convincere Lucia che Telmo non è l'uomo buono che lei pensa che lui sia.