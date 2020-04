Licia Nunez è stata sicuramente una delle protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante il televoto non le abbia dato ragione. La donna, infatti, è stata eliminata durante la semifinale di ieri 1° aprile, dove ha lasciato stupiti tutto per un gesto eclatante nei confronti di Antonella Elia. In particolare, l'attrice si è avvicinata alla soubrette di Mike Bongiorno, invitandola a sotterrare lascia di guerra per poi stringerla forte a sé prima di lasciare il gioco. Inoltre, la Nunez ha affermato che gradirebbe incontrare la Elia al di fuori del contesto televisivo.

GF Vip: Licia Nunez abbraccia Antonella prima di uscire dalla casa

Spiraglio di riappacificazione tra Licia Nunez e Antonella. L'ex protagonista de 'Le Tre Rose di Eva' ha stupito il pubblico, quando ha abbracciato la soubrette prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip per sempre. Le due donne, infatti, avevano stretto un forte legame nel corso della prima parte del Reality Show.

Poi, incomprensioni e liti avevano portato la Elia e la Nunez a dividere le loro strade per sempre, fino al tentativo di riappacificazione di ieri durante la semifinale.

L'attrice, infatti, ha perso al televoto contro Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Una volta fuori, la donna è stata porta in suite, dove in collegamento con Alfonso Signorini e l'opinionista Pupo ha ammesso di essere felice per aver ritrovato la libertà. Inoltre, ha detto che grazie al percorso avuto nel programma potrà godersi la storia d'amore con Barbara Eboli in tutta tranquillità.

Licia tende una mano ad Antonella: "Le ho voluto bene"

Ed ecco, che Alfonso ha chiesto a Licia se voleva di parlare con uno dei suoi ex compagni d'avventura. La donna, a questo punto, ha fatto il nome di Antonella. Durante il confronto, l'attrice ha affermato queste testuali parole: "Le ho voluto bene, spero che lei l’abbia compreso". Parole, che hanno toccato Antonella, la quale si è mostrata visibilmente commossa, tanto da aprirsi ad un confronto in privato con la collega.

In seguito, la Nunez ha aggiunto di volere una riappacificazione con l'ex amica, tanto da lasciarle uno spiraglio aperto. La donna, infatti, ha affermato: "Vivendo a Roma, quando sarà possibile riusciremo a chiarire tanti aspetti”. Chissà se le due donne avranno l'atteso chiarimento una volta fuori dalla casa?

Nel frattempo, la Elia è attualmente al televoto contro il modello Andrea Denver e il veterano Patrick Ray Pugliese per aggiudicarsi gli ultimi due posti nella finale prevista per mercoledì 8 aprile, dopo la decisione di Mediaset di chiudere il programma in anticipo per l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in Italia.