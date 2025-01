Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, rivelano che Simona spronerà Virtudes a lottare per l'affidamento del piccolo Adolfo, dopo la morte del marito. La giovane però andrà su tutte le furie e accuserà la cuoca di essere stata una pessima madre. Simona capirà così che la sua secondogenita non l'ha ancora perdonata per come si era comportata in passato.

Simona capisce che Virtudes non l'ha perdonata

Virtudes confiderà a Simona di averle detto una bugia sulla morte di Adolfo, che è in realtà vivo e vegeto ed è stato affidato ai nonni paterni in seguito alla morte del marito avvenuta in un incidente.

La donna dirà di aver perso l'affido del bimbo dopo essere finita nel tunnel dell'alcolismo, non essendo riuscita a superare il grave lutto.

Virtudes poi chiederà a Simona di non mettere più lo zampino nella sua vita privata e soprattutto di non cercare di mettersi in contatto con Adolfo. Ma la cuoca non vorrà sentir ragioni e cercherà di convincere Virtudes a lottare per riavere suo figlio.

A quel punto la giovane inviterà Simona a farsi gli affari suoi, dato che anche lei è stata una pessima madre. La cuoca rimarrà molto ferita da tali parole, arrivando a capirà di non essere riuscita ad ottenere il perdono da parte della figlia.

Virtudes esprime rancore nei confronti della madre

I rapporti tra madre e figlia peggioreranno ulteriormente.

Virtudes scoprirà che Simona è riuscita a mettersi in contatto con suo figlio dopo aver trovato un disegno nel grembiule. La ragazza, furiosa, esprimerà il proprio rancore nei confronti della madre. Nonostante ciò, Simona rimarrà vicina a Virtudes, spronandola a lottare per riprendersi Adolfo.

Intanto Candela e Lope (Enrique Fortun) rimarranno scontenti dal comportamento della collega, che si rifiuterà di difendersi dalle accuse ingiuste della figlia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Maria è stata richiesta dalla duchessa di Abrontes come cameriera personale. Anche se Salvador non ha appoggiato l'idea della fidanzata di accettare il trasferimento lontano dalla tenuta.

L'arrivo di Blanca alla villa intanto è stato molto apprezzato da Jana (Ana Garces).

Nel frattempo Ignacio è arrivato a un passo dall'alzare le mani contro Petra, dopo essere stato accusato di essersi disinteressato alla vendetta nei confronti di Cruz.

Nel frattempo proprio Cruz ha voluto Lorenzo de La Mata al posto di Catalina nella gestione dell'attività delle conserve, ma quest'ultima ha chiesto due settimane di tempo per provare a risollevare le sorti degli affari. Infine Virtudes ha chiesto di dormire in camera da sola e Simona è rimasta contrariata.