A più di una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è tornata a far discutere per un'intervista, avvenuta durante la diretta Instagram con il settimanale 'Chi'. La showgirl, in particolar modo, ha tuonato nei confronti di Licia Nunez, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila, con i quali era stata protagonista di diverse liti nei corso dell'avventura all'interno del programma, condotto da Alfonso Signorini.

Antonella accusa di falsità Licia dopo il Grande Fratello Vip

Antonella torna a far discutere per alcune confessioni rilasciate durante una diretta Instagram con il giornalista del settimanale 'Chi'.

L'ex concorrente del Gf Vip, infatti, ha lanciato dei dardi velenosi nei confronti dei suoi ex compagni tra cui Licia, Patrick e Antonio. Nel dettaglio, la donna ha criticato aspramente la Nunez definendola "la più falsa", in quanto ha usato tattiche per farsi amica delle persone al momento più appropriato. Inoltre, la Elia ha accusato l'attrice di aver programmato ogni mossa all'interno del programma. Non contenta, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha dichiarato che la donna "non la vuole più vedere" come Fernanda Lessa, con la quale ha provato vergogna per aver litigato per un pacco di biscotti, tanto da definirlo "il punto più basso" che ha toccato durante la permanenza nel gioco.

La Elia tuona contro Antonio

Durante la diretta Instagram, Antonella ha parlato anche di Antonio, per il quale non ha usato belle parole. A tal proposito, la showgirl ha dichiarato che Zequila ha avuto un corto circuito, dove non ha più visto la realtà. Insomma, un tracollo emotivo in cui non ha capito più nulla. Inoltre, la Elia ha affermato che l'attore campano è cambiato quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini.

Ma la donna non contenta ha rincarato la dose, dicendo di aver sviluppato "un odio profondo" nei suoi confronti, quando faceva gli appelli per farla cacciare dal gioco, tanto che avrebbe "voluto dargli una testata". In questo frangente, ha ammesso di aver esagerato, sebbene poteva andare molto peggio.

La showgirl attacca Patrick

Nel corso dell'intervista, la showgirl ha sparato a zero anche nei confronti di Patrick, il quarto classificato del Reality Show.

La donna, infatti, ha detto di aver sbagliato a perdonarlo, in quanto si è trattato per lei della più grande trappola. A tal proposito, Antonella crede che Pugliese abbia architettato tutto fino al primo momento che ha varcato la porta rossa. Infine, ha aggiunto di non credere alle sue scuse, tanto da sentenziare: "Ha fatto cose molto gravi" in riferimento alla presunta spinta avvenuta durante lite in cucina.