Nella diretta di lunedì 23 dicembre, farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello la signora Luisa, madre di Shaila Gatta. Sarà un'ospite speciale e si tratterrà nel loft per un paio di giorni, giusto il tempo per preparare la cena di Natale per tutti gli inquilini. Nella nuova puntata non ci sarà alcuna eliminazione, visto che il verdetto del televoto decreterà soltanto i due nuovi immuni.

La mamma di Shaila pronta a entrare al GF

Attraverso i promo che Mediaset sta trasmettendo, si è scoperto che la madre di Shaila Gatta entrerà nuovamente nella casa del Grande Fratello nel corso della diretta di lunedì 23 dicembre.

Non è la prima volta che la signora Luisa entra nel loft: c'era già stata qualche settimana fa per avere un confronto con la figlia e in quell'occasione aveva criticato apertamente Lorenzo Spolverato, che, tra l'altro, non aveva nemmeno voluto incontrare. Questa volta, la madre di Shaila entrerà come ospite speciale e avrà un compito ben preciso: preparare la cena di Natale per tutti gli inquilini. È presumibile che la donna si fermi per un paio di giorni. Il pubblico è curioso di vedere la reazione di Lorenzo al suo ingresso, viste le critiche ricevute dalla donna in diretta tv solo qualche giorno fa.

Nessuna eliminazione nella diretta del 23/12: Helena e Javier in testa al televoto

In questa nuova diretta si riparlerà nuovamente del tira e molla tra Lorenzo e Shaila, ma non solo.

Un blocco sarà dedicato anche a Javier e Helena, che, negli ultimi giorni, si sono molto allontanati. Nella nuova diretta non ci sarà nessuna eliminazione, visto che il televoto non è eliminatorio, ma decreterà il nome dei due immuni che non rischieranno di essere nominati nel prossimo turno di votazioni. Al televoto ci sono sette concorrenti: Helena, Javier, Lorenzo, Tommaso, Emanuele, Zeudi e Bernardo.

Secondo il sondaggio presente su Grande Fratello forumfree, e a cui, alla data odierna, hanno partecipato 1.455 utenti, a guadagnarsi l'immunità potrebbero essere Helena e Javier, votati rispettivamente dal 39,79% e dal 21,51%.

Ascolti in risalita per il Grande Fratello

Le ultime due puntate del Grande Fratello, andate in onda il 9 e il 16 dicembre, hanno fatto segnare una leggera ripresa negli ascolti, riuscendo a ottenere una media intorno ai 2,2 milioni di telespettatori e uno share del 18%. Dati confortanti, che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai vertici di Mediaset, visto che, nelle settimane precedenti, il Reality Show era sceso sotto i 2 milioni di telespettatori.