Stasera, lunedì 20 aprile, alle ore 21:30 va in onda su Rai 1 la replica di "La giostra degli scambi", puntata del Commissario Montalbano trasmessa per la prima volta in tv il 12 febbraio 2018, ottenendo un ascolto record di 11.386.000 spettatori con share del 45,1%. Un risultato che ha reso tale episodio come quello più visto tra i 36 mandati in onda dal 1999 fino ad oggi. In questa puntata il Commissario Montalbano si occupa di due casi: la sparizione del commerciante Marcello Di Carlo e una serie di sequestri-lampo in cui sono coinvolte giovani donne.

La trama di 'La giostra degli scambi'

"La giostra degli scambi" è un romanzo di Andrea Camilleri, ed è stato pubblicato nel 2015 dalla casa editrice Sellerio di Palermo. Il film è stato prodotto dalla Palomar, mentre la direzione è stata affidata ad Alberto Sironi.

In questo episodio in un negozio di elettronica divampa un incendio doloso. A questo si aggiunge la sparizione di Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio. Il commerciante è un signore di bell'aspetto, ma è conosciuto come un tipo spendaccione.

Montalbano avvia le indagini, che non sono però di facile soluzione. Nello stesso tempo per le vie di Vigata avviene qualcosa di molto strano e inquietante: un rapitore bizzarro ferma con l'inganno alcune ragazze, le sequestra per alcune ore salvo poi liberarle in aperta campagna, senza però aver fatto loro del male. Questi rapimenti-lampo sembrano senza alcuna logica, ma Montalbano comprende che i due casi, in apparenza diversi tra loro, sono invece legati e che per giungere alla conclusione di questa indagine deve risalire all'ultima conquista (Silvana) del commerciante.

Il signor Di Carlo aveva fatto con la ragazza un viaggio alle Canarie e non l'aveva presentata a nessuno. Oltre a comprendere quale sia la vera identità della donna, il Commissario deve anche capire se non si è presentata alla polizia in quanto le è successo qualcosa di grave. Nonostante la complessità delle indagini, il Commissario Montalbano alla fine riuscirà a capire come sono andate realmente le cose.

L'episodio sarà poi visibili in streaming anche su RaiPlay.

La programmazione delle altre reti per la serata del 20 aprile

Sul piano degli ascolti Il Commissario Montalbano dovrà vedersela con l'offerta televisiva delle altre reti [VIDEO].

Su Rai 2 va in onda il programma d'intrattenimento "Stasera tutto è possibile", condotta da Stefano De Martino in cui vari personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano tra loro in vari giochi. Su Rai 3 Sigfrido Ranucci conduce in prima serata "Report", programma d'inchiesta e di approfondimento giornalistico.

Passando ai canali Mediaset, su Rete 4 è prevista la messa in onda di "Quarta Repubblica", talk show che si occupa di politica ed economia alla cui conduzione c'è il giornalista Nicola Porro.

Canale 5 trasmette in prima tv assoluta "Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald", prequel della saga di Harry Potter. Su Italia 1 invece la prima serata sarà occupata dal film commedia dal titolo "Un'estate al mare" con Lino Banfi, Gigi Proietti e Enrico Brignano.

Su La7 alle 21:30 ci sarà il film d'azione "Flightplan - Mistero in volo" con Jodie Foster e Peter Sarsgaard.