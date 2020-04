Anche questa settimana la Rai ripropone sulle sue reti le repliche della nota serie tv "Il commissario Montalbano", il personaggio scritto ed ideato dalla penna di uno dei massimi esponenti della letteratura italiana moderna, il compianto Andrea Camilleri. Il giorno di Pasquetta, infatti, lunedì 13 aprile, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la riproposizione dell'episodio "Il gatto e il cardellino", andato in scena per la prima volta in televisione il 18 novembre del 2002. La trama dell'episodio è principalmente incentrate sulle indagini che Montalbano conduce per scoprire l'identità di un assassino che vuole celare il suo delitto sparando a salve a tre innocue vecchiette di Vigata.

Qualora non si abbia avuto l'opportunità di vedere l'episodio in tv, si segnala che può essere anche visto sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere le repliche di Montalbano

Nel dettaglio, si informa che la replica dell'episodio "Il gatto ed il cardellino" è già disponibile sul sito on demand Rai Play, che presenta una pagina in cui è possibile ritrovare tutte le repliche dei film di Montalbano già andata in onda in tv dal 1999 ad oggi. Da non dimenticare che per vedere le repliche su Rai Play è indispensabile registrarsi alla piattaforma gratuitamente e scaricare un'app da installare sui propri dispositivi mobili.

La trama

La trama de "Il gatto e il cardellino" ci informa che una vecchietta di Vigata viene avvicinata mentre si sta recando in chiesa da un motociclista con un casco nero mimetico che gli intima di consegnargli la borsetta. A quel punto, la donna cede i suoi averi al ladro che improvvisamente le spara a bruciapelo. Poco dopo la stessa cosa succede ad altre due vecchiette di Vigata che, scosse dall'accaduto, si presentano al commissariato a denunciare il torto subito.

Nel frattempo, Augello sta organizzando il suo matrimonio e si reca nell'ufficio di Salvo per ricordargli che lui è il testimone delle nozze e che deve occuparsi delle fedi. Subito dopo, l'uomo saluta tutti e si appresta ad iniziare la sua licenza matrimoniale. Al suo posto arriva in ufficio la bella Barbara, una vecchia amica di Montalbano, che porta un notevole scompiglio in commissariato.

Dopo aver sentito le deposizioni delle 3 vecchiette scippate, Salvo si convince che il ladro ha sparato alle donne con dei proiettili a salve e che sta utilizzando i tre scippi per coprire l'omicidio di una signora molto ricca.

La donna in questione possiede proprio un gatto ed un cardellino, particolari che aiutano Salvo a risolvere l'enigma della sua morte. Intanto, il commissario aiuta una ragazza incinta di nome Mariuccia a liberarsi dalla tirannia di suo padre, Ignazio Coglitore, mentre Fazio si innamora di Barbara e glielo confessa.