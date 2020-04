La rinomata soap opera Il Paradiso delle Signore 4 martedì 21 aprile 2020 alle ore 15:40 ritornerà in onda sulla prima rete Rai, sebbene la redazione abbia deciso di concludere le riprese a causa dell'emergenza sanitaria in atto, per poi riavviarle nel mese di settembre, virus permettendo. Gli spoiler della puntata del 21 aprile, evidenziano che Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) rifiuterà la proposta di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) nel voler riconoscere il bimbo che porta in grembo senza, però, convolare a nozze.

L'ereditiera non si arrenderà e giocando una carta a sorpresa riuscirà a convincere il giovane Guarnieri a sposarla. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) si renderà conto di non avere alcuna speranza di riconquistare il cuore di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), ed il non poter tornare con la fidanzata lo farà scivolare in un profondo scoraggiamento.

Trama del 21 aprile: Ludovica convince Riccardo a sposarla

La trama della celebre fiction Rai che andrà in onda il 21 aprile, racconta che Salvatore pare abbandonarsi all'infausto destino di non poter tornare con la fidanzata Gabriella, e ciò non gli darà pace.

Il barista sconfortato, difatti, si confiderà con le 'veneri' Laura e Paola sperando possano rassicurarlo in qualche modo. Nel frattempo, Guarnieri senior assumerà un atteggiamento diverso dal solito dedicando molto tempo ai suoi due figli, perlopiù a Riccardo che proverà a far riconciliare con la Brancia di Montalto. Umberto, infatti, cercherà di convincere la ricca ereditiera a trasferirsi nella villa di sua proprietà.

Ludovica, però, non cambierà opinione e ribadirà, ancora una volta, che se il fratello di Marta non la sposerà non potrà, di conseguenza, riconoscere il proprio figlio. A quel punto, stretto nella morsa del ricatto, Riccardo deciderà finalmente di sposare la Brancia di Montalto, in modo che la ragazza possa continuare in segreto la gravidanza.

Anticipazioni di martedì 21 aprile: Roberta sarà rassicurata dalla sua docente

Le anticipazioni del 138° episodio de Il Paradiso delle Signore 4, svelano che al Paradiso ci sarà una visita non preventivata, Lidia Barone, la docente di Roberta. L'insegnante farà questa sorpresa alla Pellegrino per rassicurare la studentessa sull'esame andato male ed, al contempo, spronarla a non arrendersi malgrado le avversità. Intanto, non accennano a placarsi i litigi tra Marte e Vittorio che non riusciranno ad avere una discussione chiarificatrice. Infine, le 'veneri' Roberta e Laura proveranno a far riconciliare Gabriella e Salvatore organizzando un incontro, all'apparenza fortuito, tra i due.