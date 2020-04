I riflettori del gossip, sono ancora puntati su una coppia nata nella quarta edizione del GF Vip. La storia d’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembra procedere nel migliore dei modi, nonostante debbano attendere ancora un po’ di tempo per potersi riabbracciare. Dopo che l’influencer siciliana ha fatto sapere ai suoi seguaci che lei e il figlio di Eleonora Giorgi non hanno nessuna intenzione di mostrare pubblicamente l’evoluzione del loro rapporto, ha detto la sua Rita Rusic. L’ex gieffina nella giornata di oggi lunedì 13 aprile 2020, pur avendo sottolineato che la sua amica vorrebbe ricongiungersi con il proprio amato al più presto possibile, ha fatto una considerazione non positiva.

Secondo la produttrice cinematografica originaria dell'Istria, tra Paolo e Clizia si è creato un ‘senso di insoddisfazione’ perché non hanno potuto passare del tempo insieme dopo la finalissima del Reality Show.

Clizia rassicura i fan sulla sua storia d’amore con Paolo

Un ex protagonista del GF Vip 4 che nella casa di Cinecittà sembra aver trovato l’amore, nonostante abbia concluso la sua esperienza nel reality classificandosi secondo è ancora distante dalla sua dolce metà. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, purtroppo non hanno ancora avuto la possibilità di vedersi a causa dell’emergenza del Covid-19.

Mentre l’ex gieffino si trova con la madre Eleonora Giorgi, l’ex moglie di Francesco Sarcina è ancora in Sicilia con i propri familiari. In questi giorni Clizia e Paolo hanno ricevuto diversi messaggi dai fan, che vorrebbero vederli almeno in qualche diretta su Instagram. A questo punto l’influencer siciliana ha subito rassicurato tutti coloro che la seguono, pubblicando una foto che la ritrae in compagnia della sua nuova fiamma nel programma condotto da Signorini.

Dopo aver ringraziato tutti coloro che la sostengono, l'ex gieffina ci ha tenuto a precisare che lei e il Ciavarro hanno scelto di viversi la loro relazione in privacy.

Rita Rusic sulla coppia nata al GF Vip: ‘Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione’

La scelta di Clizia e Paolo di volersi vivere la loro relazione lontano dai social, è stata commentata da un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Si tratta di Rita Rusic, che alcune ore fa si è servita di una diretta con Licia Nunez per far sapere al pubblico ciò che pensa della coppia nata nel reality show. L’ex modella jugoslava dopo aver dichiarato che la fashion blogger forse potrà raggiungere Paolo a Roma a maggio, ha fatto una rivelazione che non è passata di certo inosservata. Oltre a far sapere che i suoi ex compagni d’avventura non vedono l’ora di incontrarsi, ha 59enne affermato: “Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione. Sono due adulti e dopo i baci avrebbe dovuto esserci qualcos’altro”. Per concludere la Rusic si è espressa anche su Antonella Elia, la concorrente più chiacchierata del programma condotto da Alfonso Signorini.

L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha dichiarato che pur avendo cercato di capire la showgirl torinese si è sentita presa in giro, poiché l’ha nominata.