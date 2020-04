La celebre soap opera Il Paradiso delle Signore 4 andrà in onda, come di consueto, lunedì 20 aprile 2020 alle ore 15:40 sulle rete ammiraglia Rai, sebbene la Redazione abbia deciso di sospendere le riprese a causa dell'emergenza sanitaria in atto, per poi riavviarle a settembre, virus permettendo. Le anticipazioni della puntata del 20 aprile sottolineano che Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) sarà in preda allo sconforto per aver deluso una sua docente, al contempo Marcello Barbieri (Pietro Masotti), approfittando di questo momento di debolezza della ragazza, le confesserà di amarla.

Nel frattempo, Marta (Gloria Radulescu) e Riccardo (Enrico Oetiker) troveranno l'appoggio del padre Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi); da un lato Riccardo proverà, anche grazie al padre, a trovare un accordo con Ludovica, mentre dall'altro Marta prenderà la delicata scelta di abbandonare il tetto coniugale.

Spoiler: Vittorio vorrà onorare la Festa della Liberazione d'Italia

Gli spoiler della rinomata fiction il Paradiso delle Signore 4 raccontano che Vittorio Conti, malgrado un tono umorale non dei migliori, vorrà mettere in atto una delle sue idee.

Sfogliando il giornale, infatti, il cognato di Riccardo leggerà un articolo relativo alla Festa della Liberazione d'Italia ed, in preda ai ricordi, racconterà alla consorte Marta alcuni accadimenti passati dei suoi parenti stretti legati alla guerra. Nel frattempo, il Conti sarà più che mai deciso ad onorare il 25 aprile e, per farlo in modo impeccabile, chiederà alcuni suggerimenti ad Armando che, in qualità di componente dell’associazione nazionale partigiani, non si tirerà indietro.

Al contempo, la Pellegrino avrà difficoltà a studiare perchè affranta dall'esito poco positivo del suo ultimo esame.

Trama: Marcello fa una dichiarazione d'amore a Roberta

La trama della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 in onda lunedì 20 aprile racconta che Marcello, approfittando del forte scoraggiamento della 'venere' Roberta, prenderà la palla al balzo e, finalmente, dichiarerà il proprio amore alla Pellegrino.

Allo stesso tempo, Marta sarà esausta dai continui litigi col marito e deciderà di fare un inaspettato gesto, ovvero deciderà di trasferirsi da Umberto, suo padre. Nella stessa dimora vi sarà anche Riccardo che, dopo essersi confrontato ancora una volta col padre, riuscirà a schiarirsi le idee. Il giovane Guarnieri, difatti, ne uscirà fortificato da tale confronto riuscendo a prendere una scelta definitiva in merito al futuro di Ludovica Brancia di Montalto e della creatura che porta in grembo.