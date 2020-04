Venerdì 3 aprile si chiude questa settimana di messa in onda de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 che continua a crescere dal punto di vista degli ascolti con una media che quasi arriva a sfiorare i tre milioni di telespettatori. Le anticipazioni su quello che andrà in onda nel corso dell'ultimo appuntamento della settimana di venerdì pomeriggio rivelano che si tornerà a parlare dell'operazione di Federico e del fatto che i Cattaneo non hanno a disposizione la quantità di soldi richiesta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 3 aprile: Silvia chiede aiuto a Clelia per Luciano

Nel dettaglio, le anticipazioni di questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore in onda il 3 aprile in prima visione assoluta, rivelano che Silvia e Clelia avranno un nuoco confronto circa la delicata situazione che riguarda Federico. I soldi che la zia Ernesta aveva messo a disposizione per l'operazione non ci sono più e a quel punto Luciano ha dichiarato che sarebbe stato disposto a rivolgersi anche ad uno strozzino pur di permettere a suo figlio di sottoporsi all'operazione.

Silvia, però, è molto preoccupata per questa situazione e teme che suo marito possa mettersi nei guai. Ecco allora che Silvia deciderà di mettere al corrente anche Clelia, chiedendo alla donna di far desistere Luciano da questa sua idea. Silvia, infatti, dirà che sarà lei stessa a procurarsi tutta la somma di denaro che servirà per poter garantire la riuscita dell'operazione che dovrebbe permettere al giovane Cattaneo di tornare di nuovo a camminare e riprendere così in mano la sua vita.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 3 aprile, rivelano che si tornerà a parlare della lite che c'è stata tra il giovane Amato e Bergamini. In particolar modo in Caffetteria non si parlerà d'altro e Marcello sarà sempre più convinto del fatto che il suo socio si sia comportato da vero uomo e abbia affrontato 'di petto' la situazione scagliandosi contro Cosimo.

Marta assume farmaci all'insaputa di Vittorio

Intanto per Laura arriverà una gran bella notizia che la renderà felicissima: la nuova venere verrà assunta in pianta stabile all'interno del Paradiso. Le anticipazioni della puntata di venerdì pomeriggio, inoltre, rivelano che si parlerà anche della delicata situazione che sta vivendo Marta, la quale continuerà a desiderare di poter avere un figlio al più presto.

La donna, così, comincerà ad assumere dei farmaci che dovrebbero essere in grado di combattere la sterilità ma lo farà all'insaputa di Vittorio, mentendogli sulle sue azioni per diventare mamma.