L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore proseguirà anche domani, giovedì 26 marzo 2020, con la messa in onda di una nuova attesa puntata ricca di colpi di scena. Come sempre la serie andrà in onda a partire dalle 15.40 circa subito dopo la prima parte de La Vita in diretta. Occhi puntati sul personaggio di Federico, il quale apprenderà della possibilità di sottoporsi ad una nuova delicata operazione per tornare di nuovo a camminare.

Il Paradiso delle signore, spoiler 26 marzo: Federico non vuole operarsi di nuovo, Marta non va a Parigi

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 26 marzo su Rai 1, rivelano che per Federico arriverà una notizia che riaccenderà nuovamente la speranza di poter tornare a camminare sulle sue gambe, dopo il terribile incidente che gli ha cambiato completamente la vita.

Da un lato Federico vorrebbe correre il rischio di questa nuova operazione, dall'altro però teme per il risultato negativo e così alla fine deciderà di demordere e di evitarla, accettando la situazione così com'è.

Occhi puntati anche su Gabriella, la quale sta vivendo un dissidio interiore dovuto alla partenza ormai imminente per Parigi. Per tale motivo deciderà di parlarne con le sue amiche, confessando loro la verità su ciò che sta provando in questo momento. Nel momento in cui scoprirà che in realtà Marta vuole andare con lei a Parigi soltanto per consultare dei medici, entrerà ancora di più in panico.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore di giovedì 26 marzo 2020, poi, rivelano che la bugia che Marta sta tenendo nascosta a Vittorio non è destinata a durare molto. La donna, infatti, vorrebbe andare a Parigi per vedere dei medici senza dire nulla al suo compagno ma ben presto Vittorio verrà a conoscenza di tutto il suo piano. A quel punto Conti deciderà di affrontare sua moglie e soprattutto la convincerà a non fare questo viaggio e quindi ad evitare di incontrare e consultare altri medici.

Roberta vittima di uno scippo: Marcello interviene e la salva

A questo punto, quindi, dopo il cambio piani di Marta, Gabriella sarà da sola a fare questo viaggio per Parigi. Tuttavia le sorprese per lei non sono finite qui, dato che una volta arrivata nella capitale francese ci sarà una persona ad attenderla: trattasi di Cosimo, che casualmente si troverà anche lui in quei giorni a Parigi.

E poi ancora le anticipazioni della puntata in onda giovedì pomeriggio alle 15.40 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Roberta sarà vittima di uno spiacevolissimo episodio.

La donna verrà scippata per strada e a salvarla dai perfidi malviventi sarà Marcello.