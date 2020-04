Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto, che sarà trasmessa anche nella settimana che va dal 20 al 25 aprile 2020 con nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano scoppiettanti e ricchi di nuovi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sul ritorno in paese di Raimundo che tuttavia non sarà in compagnia della sua amata donna Francisca: l'uomo, infatti, confesserà di aver perso le tracce della signora di Puente Viejo.

Le trame delle puntate de Il Segreto 20-25 aprile:

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino al 25 aprile 2020, rivelano che il tetto della chiesa di Puente Viejo necessita al più presto di essere riparata.

Le spese sono abbastanza ingenti e per questo motivo Dolores offrirà una soluzione a Don Filiberto, che potrebbe essere presa in considerazione per portare avanti i lavori.

Anche Donna Isabel deciderà di partecipare in prima persone alla raccolta fondi per la riparazione del tetto della chiesa. La nuova signora del paese farà una sua personale donazione con la quale intende ringraziare il Signore per aver messo in salvo suo figlio Adolfo.

E poi ancora gli spoiler della nuova settimana de Il Segreto da lunedì 20 aprile in poi, rivelano che Adolfo comincerà a lavorare all'interno dell'azienda di famiglia prendendo il posto che un tempo era quello di Tomas.

Mauricio, invece, si renderà conto del fatto che l'astuta Donna Isabel sta tramando alle spalle di Don Ignacio.

Rosa confessa il suo sentimento per Adolfo, Marta delusa resta in silenzio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera iberica di Canale 5 rivelano che Rosa si confiderà con le sue sorelle e confesserà di essersi innamorata di Adolfo. Un duro colpo per Marta, la quale farà di tutto per nascondere la sua delusione e non farla trapelare a sua sorella, del tutto entusiasta per l'incontro che farà di lì a poco con Adolfo.

Come se non bastasse, Marta deciderà anche di accompagnare sua sorella Rosa all'appuntamento: anche per lo stesso Adolfo sarà un duro colpo e il ragazzo apparirà alquanto confuso.

Le anticipazioni della nuova settimana de Il Segreto fino al 25 aprile, inoltre, rivelano che Matias, dopo essere stato messo in carcere perché considerato un sovversivo, verrà finalmente liberato e potrà ritornare a casa.

Marcela, dopo aver parlato brevemente con Matias, correrà ad avvisare Tomas di questo rientro in paese che l'ha in parte spiazzata.

Riflettori puntati anche su Don Ignacio, il quale si troverà ad affrontare una situazione molto delicata: il parroco del paese, infatti, verrà sospettato di essere un repubblicano sovversivo.