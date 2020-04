Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Il Segreto", meglio noto in patria con il titolo originale de "El secreto de Puente Viejo". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 13 al 18 aprile, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 16.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al salto temporale in cui le vicende dei protagonisti della soap verranno catapultate nel 1930 quando due nuove famiglie si insidieranno in paese mentre Raimundo farà ritorno a Puente Viejo, Matias sarà in prigione e Marcela avrà un amante.

Fernando muore e Puente Viejo brucia

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che Maria ucciderà Fernando Mesia dopo un aspro confronto avvenuto fra i due alla Villa. La morte dell'uomo però non impedirà al fuoco di divorare gran parte di Puente Viejo e dei suoi abitanti. Molti dei quali, infatti, non riusciranno a fuggire dagli incendi appiccati da Fernando e periranno drammaticamente fra le fiamme. Poco dopo, Francisca e Raimundo saranno costretti ad abbandonare la Villa, mentre Maria, Alfonso ed Emilia decideranno di partire alla volta di Parigi.

Mauricio, invece, si imbarcherà per le Americhe per raggiungere Fe.

Matias è in carcere

A questo punto, la trama subirà un salto temporale di 4 anni e si sposterà nel settembre del 1930 quando Puente Viejo è stata ricostruita e Mauricio ha fatto ritorno in paese diventandone il sindaco. Dopo la morte inaspettata di Gracia, Hipolito è diventato un dipendente del comune mentre Marcela ha dovuto crescere Camelia da sola perché Matias è in prigione.

In paese ci saranno delle nuove famiglie: quella di Don Ignacio Solozabal e quella della Marchesa Isabel de los Visos. Il primo vive alla Villa insieme al figlioccio, Pablo Centeno e alle sue tre figlie, Marta, Rosa e Carolina, mentre la seconda risiede alla Habana con i suoi figli Adolfo e Tomas.

Adolfo salva Marta e Rosa

Prima di mettersi in viaggio per Bilbao, Marta e Rosa verranno prese in ostaggio da alcuni operai sovversivi insieme ad Adolfo.

In seguito si verrà a sapere che Tomas è l'amante segreto di Marcela, la moglie di Matias. Nel frattempo, Dolores cercherà in tutti i modi di vincere una lotteria per risanare tutti i debiti che ha contratto per aprire il suo nuovo negozio, mentre don Ignacio cercherà insieme ad Urrutia di affrontare i sovversivi. Dopo aver scoperto che Adolfo è stato sequestrato, Isabel chiederà a Tomas di fare qualsiasi cosa per liberarlo. Marcela soffrirà moltissimo quando si renderà conto che in paese tutti parlano male di lei, mentre Mauricio inizierà a rimpiangere tutti gli anni vissuti al servizio della Montenegro.

Grazie ad un piano di Adolfo, tutti gli ostaggi vengono liberati anche se i sovversivi riusciranno lo stesso a far esplodere la stazione. Carolina chiederà a Pablo di riferire a don Ignacio della loro relazione amorosa. Raimundo ritornerà a Puente Viejo, senza Francisca, mentre Adolfo inizierà a corteggiare Rosa pur avendo un interesse anche per Marta.