Patrick Ray Pugliese ed Antonio Zequila non sono stati di certo amici all'interno della casa del Grande Fratello Vip e non lo saranno nemmeno fuori. Difatti sta continuando in maniera incessante il botta e risposta tra i due ex concorrenti del reality show anche fuori dalla casa del Gf.

Scontro social tra Antonio e Patrick

Patrick ha criticato Antonio attraverso alcune considerazioni durante le sue dirette ed una live con Pasquale Laricchia; Antonio attraverso alcuni pesanti commenti sul proprio profilo Instagram.

"Stenderei un velo pietoso su Zequila" sono state alcune delle parole dell'ex gieffino. "Il soldato palla di lardo'', è stata una tra le allusioni dell'attore napoletano su IG. Antonio e Patrick non se le sono mandate di certo a dire, come da loro costume.

Il pensiero di Patrick su Antonio Zequila: "Persona poco interessante"

Patrick Ray Pugliese ha spesso affermato di aver percepito Antonio Zequila, sin da subito, come una persona molto arrogante e piena di ego. Il compito dell'ex gieffino, all'interno delle varie edizioni del Grande Fratello alle quali ha partecipato, è sempre stato quello di mettere in difficoltà le personalità forti o presunte tali.

Praticamente, come li ha sempre sostenuti lui, far assistere ai telespettatori ai tanti 'crolli del leader'. L'occasione per esternare il pensiero di Patrick nei riguardi di Antonio Zequila è avvenuta durante una diretta Instagram con Pasquale Laricchia.

Patrick ha sostenuto di aver preso in giro l'attore dall'inizio del reality, ammettendo di essersi intenerito prima di aver capito la vera natura del suo dirimpettaio.

"Persona poco interessante, su Zequila stenderei un velo pietoso" ha chiosato in maniera perentoria l'ex gieffino.

Le allusioni di Antonio Zequila: "Il soldato palla di lardo"

Antonio Zequila ha replicato in maniera forte alle parole di Patrick Ray Pugliese e lo ha fatto con delle allusioni su Instagram, in cui ha tirato di nuovo in ballo il suo aspetto fisico.

''Soldato palla di lardo", queste le parole sotto un post di Zequila in cui si rivolgerebbe in maniera indiretta a Patrick, invitandolo a partecipare per la quarta volta al reality show, così da poterli finalmente vincere.

Zequila ha altresì affermato di limitarsi esclusivamente a rispondere agli attacchi altrui.

L'attore, alla sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip, ha poi concluso utilizzando la foto de Les Miserables e confermando di averla dedicata a qualcuno in particolare. Il botta e risposta tra i due ex concorrenti del reality show potrebbe non terminare qui, le dirette Instagram proliferano e danno sempre spunti molto interessanti al Gossip e alla cronaca rosa.