Per la settimana dal 13 al 17 aprile 2020 nella soap opera de 'Il Paradiso delle Signore' Marta proseguirà nel mentire al marito, nel frattempo Agnese ritornerà al suo lavoro in atelier. Ludovica riceverà la proposta di Riccardo per riconoscere il bambino ma la declinerà, mentre il rampollo parlerà con Umberto ed Angela ed, inoltre, Franco farà una furente scenata di gelosia nei confronti di Paola. Gabriella, infine, riceverà una dichiarazione d'amore da parte di Cosimo. La quarta stagione è ambientata nel biennio 1960-61 e vanta ben 160 episodi, malgrado al momento, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, le riprese della fiction sono state temporaneamente interrotte per riprendere nel mese di settembre 2020, virus permettendo.

Spoiler 13-17 aprile: Cosimo dichiarerà il suo amore a Gabriella

Gli spoiler dal 13 al 17 aprile della soap opera raccontano di alcune giornate complicate per Marta che, però, non si scoraggerà portando ugualmente avanti la cura dell'amica Camilla, malgrado Vittorio non ne sia a conoscenza. Durante un turno di lavoro, la stessa Marta avrà un malore ma ciò non la farà desistere dal continuare a mentire a suo marito. Nel frattempo, il fratello Riccardo viene a conoscenza che Ludovica è incinta e le propone di riconoscere il bambino ma di non voler convolare a nozze.

La Brancia rifiuterà tale proposta categoricamente e Riccardo non perderà tempo nel raccontare quanto successo ad Umberto ed Angela. La notizia verrà presa molto male dalla Barbieri che mediterà, di conseguenza, una decisione drastica. Inoltre, Ludovica deciderà di abortire gettando nello sconforto più totale Riccardo, che deciderà di sfogarsi con Umberto. Infine, Cosimo deciderà finalmente di dichiarare il suo amore a Gabriella ma la stilista sarà in preda alla confusione, essendo indecisa tra lui e Salvatore.

Anticipazioni 13-17 aprile: Franco entra nel cast

Una new entry nel cast de 'Il Paradiso delle Signore' sarà Franco (di cui sinora si è sempre parlato ma non si è mai visto di persona), marito di Paola, che farà il suo ingresso la settimana entrante. Paola riceverà una chiamata da sul ex fidanzato che, subito dopo averle telefonato, si presenterà senza avviso al negozio. E, proprio in quel momento, si presenterà anche suo marito Franco che, vedendo la scena, esploderà in una furente scenata di gelosia verso la moglie.

In ultimo, Vittorio si accorgerà della verità sulle medicine contro la sterilità di cui fa uso la moglie; il dottor Conti si renderà conto che proprio tali medicine sono state la principale causa dei malanni di Marte e starà molto in pensiero per il benessere della donna.