L'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è giunta al termine da qualche giorno, ma gli ormai ex allievi continuano a far parlare di sé. La scuola ha chiuso i battenti, ma le attenzioni continuano ad essere rivolte su alcuni dei protagonisti del talent-show.

Le ultime notizie riguardano due dei finalisti: i ballerini Javier e Nicolai. Infatti, secondo gli ultimi rumors, i due avrebbero deciso di trascorrere insieme il periodo di quarantena, e il danzatore di origini cubane sarebbe pronto a dividere il premio in denaro della sua vittoria nel circuito ballo con l'amico e collega.

Javier e Nicolai protagonisti di diversi scontri ad Amici

La diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata caratterizzata dalla fortissima rivalità tra i ballerini Javier e Nicolai. La competizione è stata in parte alimentata dall'insegnante Alessandra Celentano, la quale non ha mai nascosto la sua preferenza per il cubano.

Sin dalle prime battute del serale, i due danzatori hanno iniziato a discutere. I loro diverbi hanno avuto luogo sia in casetta che nello studio. Spesso hanno cercato di mettere in evidenza le lacune e gli errori dell'altro, e in alcune occasioni sono volate anche parole grosse.

Durante una puntata del programma, Javier ha addirittura minacciato di lasciare la scuola ed è scappato dallo studio, salvo poi ripensarci. I loro contrasti sono stati talmente accesi che Nicolai ha deciso di vivere da solo in un'altra ala della casetta, separato dagli altri concorrenti. Tutto ciò perché gli altri ragazzi si sono schierati dalla parte di Rojas.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi che ha fatto da mediatrice tra i due.

E così i due ballerini hanno cominciato a farsi dei complimenti, a parlarsi serenamente, a scambiarsi pareri e consigli, e sono addirittura arrivati a progettare una vacanza insieme.

Le prove comparate non le hanno vissute più come una sfida, ma come un'occasione per esibirsi insieme. Inoltre si sono accordati affinché dividessero il premio del circuito danza, a prescindere da chi avrebbe vinto.

La convivenza e la divisione del montepremi

Javier e Nicolai, una volta terminato il programma, hanno preso una decisione importante per continuare a conoscersi e per consolidare il nuovo rapporto di amicizia. Per questo motivo, hanno preferito trascorrere la quarantena insieme a Perugia, a casa del 24enne ucraino.

Nel frattempo, hanno cominciato a tenere aggiornati i rispettivi follower dai social network, pubblicando anche immagini e selfie che li ritraggono insieme. Tra di loro comunicano in spagnolo, e i fan si sono detti contenti del fatto che ormai non ci siano più contrasti né rivalità.

Inoltre, Javier ha deciso di condividere la somma vinta con il nuovo amico e collega Nicolai.

Dunque, il giovane cubano per il momento non ha raggiunto Talisa a Milano, come si erano promessi quando la ragazza era stata eliminata dalla trasmissione. I contatti starebbero proseguendo telefonicamente.

A questo punto, ci si chiede se i due danzatori in futuro potranno avviare anche una collaborazione artistica e professionale insieme.