L'appuntamento con Il Segreto, la seguitissima TV Soap pomeridiana di Canale 5 ritornerà in onda a partire dalla prossima settimana con nuovi episodi imperdibili. Le anticipazioni delle puntate trasmesse da lunedì 13 a sabato 18 aprile 2020 rivelano che Marta, Rosa e Adolfo verranno sequestrati dai ribelli. Mauricio Godoy, invece, diventerà il nuovo sindaco di Puente Viejo. Infine la relazione tra Marcella e Thomas rischierà di essere scoperti da Raimundo Ulloa.

Il Segreto, spoiler 13-18 aprile: Mauricio diventa sindaco, nuove famiglie arrivano in paese

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino al 18 aprile, rivelano che Maria Castaneda finalmente metterà fine alla pazzia di Fernando Mesia. Malgrado ciò, quest'ultimo riuscirà a dar fuoco a gran parte del paese, tanto che non tutti i cittadini riusciranno a salvarsi. Intanto Raimundo e Francisca saranno obbligati a lasciare la Villa, mentre Alfonso, Emilia e la figlia partiranno per Parigi.

Mauricio, invece, partirà per l' America, in quanto è intenzionato a recuperare la sua relazione con Fe. In seguito, gli spettatori avranno modo di assistere a un salto temporale di quattro anni, dove ritroveranno Puente Viejo totalmente ricostruita a settembre del 1930. In questa occasione, il capomastro Godoy, ritornato dal suo viaggio, diventerà il nuovo sindaco del paese. Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Hipolito, dopo la prematura morte di sua moglie Gracia, inizierà a lavorare in comune.

Matias sarà rinchiuso in galera, ragion per cui Marcela crescerà la piccola Camelia da sola. Nel frattempo, tra le nuove famiglie residenti ci sarà quella di Don Ignacio Solozabal, il quale abiterà nella casa che era della Montenegro insieme alle sue figlie Carolina, Rosa, Marta e al figlioccio Pablo Centeno.

Marta, Rosa e Adolfo sequestrati, Urrutia combatte i ribelli

Vicino all'imprenditore ci sarà Urrutia, sposato con Encarnation e papà di Alicia, mentre Alla Habana ci vivrà la perfida marchesa Isabel.

Nel bel mezzo della partenza per Bilbao, Marta e Rosa saranno prese di mira da un gruppo di operai ribelli, i quali prenderanno in ostaggio i passeggeri insieme ad Adolfo, nonché figlio minore della de los Visos. A questo punto Ignacio inizierà così ad avere paura per la vita delle sue figlie. Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto al 18 aprile rivelano che Inigo Maqueda chiederà a Tomas, l’amante di Marcela, di scrivere una missiva per raccomandare il nipote in modo che venga ammesso a una facoltosa università. In seguito, si scoprirà che la lettera era per un parente di Cosme, nonché operaio della miniera dei De Los Visos.

Nel frattempo Dolores sarà ossessionata dalla lotteria, in quanto ha contratto alcuni debiti per permettersi di riaprire il suo emporio. Urruita, con il favoreggiamento di don Ignacio, si preparerà a combattere con i ribelli: questa cosa spaventerà in modo alquanto strano Alicia.

Marcella e Thomas rischiano di essere scoperti da Raimundo

Isabel si arrabbierà molto non appena saprà che anche Adolfo è stato sequestrato. Per questo motivo, la Marchesa domanderà a Tomas di fare il possibile per far rilasciare il fratello. Intanto il capitan Huertas e Mauricio studieranno un metodo con don Filiberto, il nuovo prete di Puente Viejo, per non stuzzicare ancor di più i ribelli.

La Molino incomincerà a prendere male ciò che le persone dicono su di lei. D'altro canto, Godoy rimpiangerà tutti gli anni che ha passato accanto a Francisca. Adolfo, con un piano astuto, riuscirà a mettere fine al sequestro, tuttavia la stazione verrà fatta saltare in aria dagli anarchici. Carolina, invece, chiederà a Pablo di far sapere a don Ignacio della loro relazione d’amore. Nel frattempo Raimundo ritornerà improvvisamente in paese, tant'è che per pochi istanti non assisterà a un bacio tra Tomas e Marcela. L’Ulloa spiegherà poi alla moglie di Matias che non ha novità della Montenegro da mesi.

Per finire, Adolfo inizierà a fare la corte a Rosa, seppur avrà dell'interesse anche per Marta.