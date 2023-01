Il tennista Stefanos Tsitsipas è ormai pronto per l'imminente semifinale del primo Slam della stagione ovvero gli Australian Open, in cui sfiderà Karen Khachanov. Ma Stefanos sta facendo parlare di sè non soltanto per la sua bravura sportiva. Infatti, il tennista, in una recente intervista rilasciata a Jim Courier, ha dichiarato di aver invitato l'attrice Margot Robbie ad assistere alla semifinale dal vivo.

Margot Robbie invitata da Tsitsipas

In un'intervista rilasciata al microfono dell'ex campione Jim Courier, il ventiquattrenne ha parlato molto della sua esperienza agli Australian Open e del suo soggiorno in Australia.

In particolare, ha avuto molte parole di elogio per il Paese che, in questo periodo, lo sta ospitando. In merito all'Australia ha dichiarato: "L'Australia è un paese fantastico." Inoltre, ha aggiunto che gli piacciono tantissime cose australiane. Il riferimento è a Margot Robbie, attrice famosissima che, in questo momento, sta riscuotendo molto successo grazie al film Babylon di Damien Chazelle. A proposito di Margot, Stefanos ammette che è una delle sue attrici preferite e che il suo sogno sarebbe quello di vederla un giorno sugli spalti, tra il pubblico, a fare il tifo per lui. A questo punto, Jim Courier ha chiesto un'ulteriore precisazione. Infatti, ha domandato al giovane tennista se questa sua dichiarazione fosse un invito ufficiale rivolto all'attrice.

La risposta di Tsitsipas è stata secca: "Assolutamente si!"

La nota attrice Margot Robbie potrebbe accettare l'invito di Tsitsipas

Non si conosce ancora la risposta dell'attrice australiana, dato che Margot non è presente sui social. Sarebbe bello se decidesse di fare una sorpresa al suo ammiratore e assistesse alla semifinale tra Tsitsipas e Khachanov.

Intanto, c'è già chi insinua che tra i due ci potrebbe essere del tenero. Ma a molti fan questa ipotesi sembra altamente improbabile, in quanto il giovane tennista è legato sentimentalmente, già da diverso tempo, con Theodora Petalas. La protagonista di 'Babylon', dal canto suo, è felicemente sposata dal 2016 con un produttore e regista inglese Thomas Ackerley.

Ad alimentare questi sospetti, ha dato un notevole contributo l'assenza della storica fidanzata del giovane tennista. Al momento, non si conosce per quale motivo Theodora non sia stata presente tra gli spalti della Rod Laver Arena. Tra i due non risulta esserci aria di crisi. Anche la storia tra Margot e Thomas sembrerebbe andare a gonfie vele e non ci sarebbe nulla che possa far sospettare una rottura nel loro rapporto. La cosa più probabile è che il ventiquattrenne nutra per l'attrice australiana solamente una profonda ammirazione professionale ed artistica.