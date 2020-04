Jessica Battistello, ex protagonista di Temptation Island, intervistata da una rivista online, ha espresso la sua opinione in merito alla fine della storia tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. La giovane senza troppi peli sulla lingua ha affermato che, secondo lei, il personal trainer campano in questo momento non sarebbe pronto per una storia d'amore.

La scorsa estate Jessica Battistello aveva partecipato a Temptation Island con il fidanzato Andrea Filomena: proprio durante il programma di Canale 5 la giovane aveva conosciuto Alessandro Zarino, decidendo di uscire dall'avventura con il tentatore.

La conoscenza tra i due, però, era durata davvero poco. Infine Alessandro, chiamato da Maria De Filippi, era salito sul trono di Uomini e donne, mentre Jessica da poco è tornata con il suo Andrea.

Jessica dice la sua su Zarino: 'Deve trovare equilibrio'

Jessica Battistello attraverso un'intervista per 'MondoTv24' ha detto la sua opinione sull'addio tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. La Battistello ha dichiarato: "Sapevo che sarebbe finita così". Jessica infatti ha spiegato che, secondo lei, l'ex tronista di Uomini e Donne non è pronto per una liaison.

Ha poi aggiunto che Zarino ha in mente moltissimi progetti da realizzare, dunque una relazione sarebbe oggetto di distrazione per lui.

Inoltre l'ex protagonista di Temptation Island ha affermato sul suo ex tentatore: ''Penso che Alessandro debba ancora trovare il suo equilibrio''. Per quanto riguarda Veronica Burchielli non ha avuto alcun dubbio sulla sua sincerità: "La vedevo abbastanza presa". Nel corso dell'intervista la fidanzata di Andrea Filomena ha dichiarato che molte coppie si lasciano per fare le copertine, questo però non sarebbe il caso dei due ex tronisti di Uomini e Donne.

Veronica Burchielli smentisce il flirt con Andrea Iannone

Veronica Burchielli ha rotto il silenzio in merito ai pettegolezzi circolati sul suo conto. Secondo Amedeo Venza, l'ex tronista ligure avrebbe un flirt con Andrea Iannone. Nelle scorse ore la diretta interessata ha smentito a gran voce le voci di Gossip: "Non ci conosciamo nemmeno e non ci siamo mai visti". Veronica ha precisato che i 'like' messi al pilota della MotoGp sono arrivati solamente perché lei è un appassionata di moto.

Le parole di Veronica sulla fine della relazione con Alessandro

Per mettere a tacere ogni tipo di polemica sulla fine della sua relazione con Zarino, Veronica Burchielli ha invitato coloro che li hanno seguiti ad evitare commenti fuori luogo. La stessa ligure, in un post precedentemente pubblicato su Instagram, ha anche ammesso di essere frastornata per la fine della sua favola d'amore:

"Non riesco a mostrarmi spensierata e allegra. In realtà non sto bene".