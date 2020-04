La terza puntata di 'Doc - Nelle tue mani' andrà in onda giovedì 9 aprile su Rai 1 e sarà divisa in due episodi: il primo si intitolerà 'L'errore' mentre il secondo 'Come eravamo'. Questo appuntamento sarà il penultimo della fiction Rai: sono state prodotti otto episodi (quattro puntate) che avranno termine venerdì 16 aprile 2020. Ciò è accaduto a causa dell'emergenza sanitaria in atto che ha determinato la chiusura delle riprese anzitempo, lasciando il finale in sospeso per gli spettatori.

Il dottor Fanti, al termine della seconda puntata, appariva terribilmente scosso a causa della sua amnesia che sembrava farlo protendere per abbandonare il lavoro.

Tuttavia il medico cambierà idea: malgrado le doverose perplessità del direttore sanitario in merito, deciderà di continuare ad operare la sua professione in ospedale.

Doc - Nelle tue mani, nel primo episodio Fanti commetterà un errore

Le anticipazioni del primo episodio di 'Doc - Nelle tue mani' dal titolo 'L'errore', in onda martedì 9 aprile, raccontano che Andrea Fanti, medico interpretato dall'attore Luca Argentero, commetterà uno sbaglio a causa delle sua amnesia. In ospedale arriverà una donna che chiederà esplicitamente di essere visitata dal dottore protagonista in quanto ripone in lui grande fiducia, malgrado non sia a conoscenza del problema con cui il medico sta lottando.

Andrea, però, commetterà un grave errore che lascerà attoniti sia Giulia Giordano (Matilde Gioli) sia tutti gli specializzandi. Inoltre, la promettente specializzanda Alba si troverà a fare i conti con le vecchie ruggini e l'astio che nutre nei confronti di sua madre.

Doc - Nelle tue mani, trama dell'episodio 'Come eravamo': ritorno al passato per Andrea Fanti

Il secondo episodio, 'Come eravamo', di Doc-Nelle tue mani è ambientato circa dieci anni prima rispetto alla storia della fiction.

Difatti, comparirà un dottor Andrea Fanti ancora entusiasta di svolgere la sua professione di medico e con una amorevole famiglia al fianco.

La versione 'giovanile' del medico sarà in procinto di fare il tanto agognato salto di carriera, che lo consacrerà definitivamente. Prima di raggiungere i suoi obiettivi professionali Andrea dovrà affrontare la dura competizione con il collega Marco, il quale ambirà alla medesima carriera e ciò gli farà perdere di vista chi è veramente.

Nel secondo episodio di martedì 9 aprile apparirà palese come il dottor Fanti, più giovane di dieci anni e libero dal fantasma dell'amnesia, sia stata una persona spensierata e felice a differenza del medico malinconico e titubante che lo spettatore ha potuto vedere sino ad adesso.