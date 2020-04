Le riprese de Il Paradiso delle signore sono ferme da un po', pertanto, gli attori si tengono in contatto con i fan attraverso i social. Questo è proprio ciò che ha fatto Giorgio Lupano, che nella fiction interpreta il ragioniere Luciano Cattaneo. L'attore ha realizzato un video nel quale ha inscenato una telefonata con il suo alter ego, sempre ligio al dovere, durante il quale lo ha esortato a tornare a casa e non uscire per andare a lavoro.

All'interno della clip c'è, da un lato, Lupano che chiacchiera al telefono comodamente da casa sua, mentre dall'altra parte della cornetta c'è il ragioniere che, invece, si trova nel suo ufficio al Paradiso delle signore.

Il video, ovviamente, ha entusiasmato molto i fan della soap.

Il video di Giorgio Lupano che chiacchiera con Luciano Cattaneo

La prossima settimana, quella che va dal 20 al 24 aprile, andranno in onda le ultime nuove registrazioni del Paradiso delle signore. Per poter vedere come si concluderanno le storie bisognerà aspettare la prossima stagione. Ad ogni modo, per rendere meno dura la separazione dall'amata soap opera di RAI 1, Giorgio Lupano, alias Luciano Cattaneo del Paradiso delle signore, ha simulato una telefonata con il suo alter ego.

In particolar modo, l'attore ha voluto dimostrare ai suoi fan che non tutti hanno compreso l'importanza del rimanere a casa e tra questi pare ci sia anche il ragioniere del grande magazzino.

Giorgio, infatti, ha chiamato nel suo ufficio e il protagonista ha risposto. Tra i due, dunque, si è svolta una telefonata in cui il ragioniere recitava le battute di una delle puntate andate in onda, mentre l'attore si insinuava magistralmente nella conversazione rendendola il più reale possibile.

Durante tutta la chiamata, l'attore ha esortato il suo interlocutore a lasciar l'ufficio e fare ritorno nella propria abitazione. La didascalia annessa a tale esilarante video è stata: "Delirio edition parte I", poi ha aggiunto: "Per una volta ho potuto fare solo quello che mi riesce meglio: il cretino".

I commenti entusiasti dei fan del Paradiso delle signore

I fan sono rimasti entusiasti di tale clip al punto che si sono fiondati ad esprimere il loro pensiero sul video ne.

In molti hanno gradito la scenetta e ci hanno tenuto a mettere in evidenza come, in effetti, Luciano sia molto legato al suo ufficio perché questo sembrerebbe essere il rifugio d'amore tra lui e la Calligaris. Altri, invece, si sono soffermati su quanto fosse geniale tale rappresentazione. Dai commenti si è evinto chiaramente che la maggior parte dei fan sia completamente schierata dalla parte di Clelia e Luciano. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire cosa accadrà.