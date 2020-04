Terminato il Grande Fratello Vip 4, lo scontro tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese si è spostato su Instagram. I due ex coinquilini della casa più spiata d'Italia continuano a punzecchiarsi. In seguito alle ultime dichiarazioni dell'ex inviato di Striscia la Notizia, l'attore campano ha deciso di replicare in modo abbastanza duro. Per l'ennesima volta Zequila ha attaccato il suo ex coinquilino per la forma fisica. Ma non solo: Antonio ha criticato Patrick per aver partecipato molte volte al reality-show senza successo.

Patrick Ray Pugliese in una diretta Instagram con Pasquale Laricchia si è scagliato contro Antonio Zequila. Senza mezzi termini l'italo-iraniano ha accusato il suo ex coinquilino di essere arrogante: "Il suo ego è venuto fuori e si è rivelato una persona poco interessante".

Antonio Zequila mette nel mirino Patrick

Gl ultimi attacchi di Patrick Ray Pugliese ad Antonio Zequila non sono passati affatto inosservati agli occhi del diretto interessato. Nelle scorse ore l'attore campano attraverso il suo profilo Instagram si è mostrato molto attivo: ha pubblicato ben cinque post nelle ultime 24 ore.

In uno dei post al vetriolo Zequila ha pubblicato uno scatto in cui è raffigurato un uomo che s'ingozza di cibo. Come didascalia l'attore campano ha scritto: "Il soldato 'palla di lardo', riprovaci, magari la prossima volta sarai più fortunato". In questo caso la critica dell'ex gieffino potrebbe essere riferita a Patrick, il quale ha partecipato al Grande Fratello più volte ma senza mai vincere.

In un secondo attacco l'ex concorrente della casa più spiata d'Italia ha postato la foto dello spettacolo "Les Miserables" ed ha affermato, che rispondere alle offese con la stessa moneta è lecito.

Infine senza troppi giri di parole Antonio Zequila ha fatto capire che i suoi attacchi sarebbero destinati proprio al "rivale''.

Sossio Aruta contro Zequila: 'Mi fai solo pena'

Nei giorni scorsi Antonio Zequila è finito nel mirino di Adriana Volpe e Sossio Aruta. In particolare quest'ultimo si è scagliato contro il suo ex coinquilino per essere stato attaccato dal punto di vista paterno. Zequila in finale aveva accusato l'Aruta di non versare gli alimenti alla sua ex moglie.

Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha ammesso di non avere un curriculum come Zequila e di non essere molto colto, ma di avere un grande cuore. Ancora risentito per l'attacco ricevuto, Sossio Aruta ha affermato: "Tocca i miei figli e la mia famiglia e ti scateno l'inferno essere meschino senza cuore e senza dignità". Chissà se Antonio Zequila non decida di rispondere anche all'ex calciatore.