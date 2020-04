Ida Platano e Gemma Galgani, nonostante la lontananza dovuta dalle misure restrittive, continuano a mostrarsi affetto e stima l'una nei confronti dell'altra. La fidanzata di Riccardo Guarnieri in queste ore ha voluto omaggiare l'ex Dama del Trono Over di Uomini e donne, visto che per lei questo è un giorno importante.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Ida e Gemma si sono conosciute nel dating-show di Canale 5. L'amicizia tra le due donne è andata talmente oltre che la Galgani lo scorso anno è sbarcata a Temptation Island Vip per sostenere la sua amica.

La Platano, invece, nei mesi scorsi aveva discusso con il suo compagno, perché quest'ultimo non aveva fatto gli auguri alla Galgani per le festività natalizie.

Ida Platano sostiene a distanza Gemma

Oggi si festeggia Santa Gemma Galgani: per questo motivo Ida Platano non è voluta mancare all'appuntamento. La fidanzata di Riccardo Guarnieri, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato un video in cui si trova proprio con Gemma. Come didascalia la parrucchiera bresciana ha scritto: "Quando non vedi la tua best da mesi e Conte prolunga la quarantena".

Non si sa come la Galgani stia vivendo questo momento di massima difficoltà, ma sicuramente le parole della Platano saranno state molto gradite. Il messaggio di Ida, non ha lasciato indifferente la Galgani. La Dama del Trono Over di Uomini e Donne si è limitata a scrivere solamente: "Ida". In sottofondo, però, la Galgani ha messo la canzone di Tiziano Ferro 'Potremmo ritornare'. Con tutta probabilità le due donne, quando sarà possibile, torneranno a vedersi e a passare del tempo insieme.

Anticipazioni Tv: Uomini e Donne potrebbe tornare sul piccolo schermo

Sebbene Gemma Galgani stia trascorrendo la quarantena come tutti gli italiani, presto potrebbe tornare sul piccolo schermo. Nei giorni scorsi, la redazione di Uomini e Donne ha annunciato il ritorno su Canale 5. La decisione sarebbe stata dettata da un improvviso crollo di ascolti.

Per il momento i telespettatori potranno vedere le puntate del Trono Classico, registrate prima delle misure restrittive.

Dal 20 aprile, invece, come riporta Dagospia verranno trasmesse delle puntate con la nuova formula. Il nuovo format non dovrebbe essere diverso da quello trasmesso fino ad oggi. Le Dame ed i Cavalieri del Trono Over potranno continuare ad approfondire la loro conoscenza ma stando lontani.

Lunedì 20 aprile torna #UominieDonne con la nuova formula "stare vicini da lontani", nel rispetto delle norme vigenti. Il crollo degli ascolti pomeridiani di Canale 5 non poteva reggere a lungo senza, che piaccia o meno, il suo vero pilastro (di ascolti e incassi pubblicitari). — BubinoBlog (@bubinoblog) April 9, 2020

Nei giorni scorsi, era stata proprio Raffaella Mennoia ad annunciare il ritorno sul piccolo schermo.

Le prime puntate del dating-show ad essere trasmesse, dovrebbero vedere come protagonista proprio il Trono di Giovanna Abate. A questo punto non resta che attendere, la messa in onda del programma.