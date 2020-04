Ritorna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di 'Il Paradiso delle signore'. La TV Soap, ormai, ha raggiunto un'altissima popolarità e non smette di appassionare telespettatori di tutte le età. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 15.40 e sono ricchi di novità entusiasmanti. La puntata di mercoledì 15 aprile sarà densa di eventi che incideranno profondamente sulla vita dei personaggi dello sceneggiato. In particolare si scoprirà che Riccardo farà di tutto per impedire a Ludovica di abortire, la gelosia di Franco aumenterà sempre di più e Roberta sarà molto in ansia per le sorti di Federico.

'Il Paradiso delle signore', anticipazioni del 15 aprile: Riccardo non vuole perdere suo figlio

Gli spoiler dell'episodio di 'Il Paradiso delle signore' del 15 aprile rivelano che Riccardo sarà molto turbato dalla decisione di Ludovica di non continuare la gravidanza. L'uomo, infatti, non potrà sopportare l'idea di perdere un secondo figlio e, in preda alla furia, si sfogherà con Umberto dicendogli che secondo lui alla base di questa scelta c'è solo il desiderio di ricattarlo. Dopo aver riflettuto attentamente sul da farsi, Riccardo deciderà di affrontare l'argomento con la sua fidanzata Angela e le chiederà di crescere il bambino di Ludovica insieme.

La donna, ovviamente, rimarrà atterrita dalla proposta.

'Il Paradiso delle signore', spoiler di mercoledì 15 aprile: Marta sviene durante il lavoro

La trama dell'episodio, in onda il 15 aprile, di 'Il Paradiso delle signore' svelerà che Marta avrà serie difficoltà nel continuare la cura con il farmaco per la fertilità. Infatti, gli effetti collaterali inizieranno a mettere a rischio la sua salute e, durante un servizio fotografico, perderà i sensi.

Vittorio rimarrà sconvolto e terrorizzato da questo avvenimento, ma non si saprà spiegare la causa in quanto è ancora all'oscuro della terapia farmacologica di Marta. L'uomo, sospettando qualcosa, deciderà di non arrendersi e di indagare la vicenda.

Intanto, la gelosia di Franco aumenterà sempre di più turbando la serenità di Paola. La 'Venere' cercherà, in tutti i modi, di calmarlo, ma con scarsi risultati.

'Il Paradiso delle signore', episodio del 15 aprile: Federico si opera in Svizzera

Le anticipazioni del 15 aprile rivelano che Roberta avrà serie difficoltà nel mettersi in contatto con Federico, infatti il ragazzo è intenzionato a non perdonarla. Ad aggravare la situazione ci sarà l'operazione imminente che non farà che aggiungere carne sul fuoco. Marcello correrà in aiuto di Roberta, infatti, notando la sua agitazione, cercherà di tranquillizzarla. Fortunatamente, si scoprirà che Federico, ricoverato in Svizzera, ha affrontato l'operazione con successo.

Nel frattempo, Salvatore, ricordando tutti gli errori fatti con Gabriella, deciderà di aiutare Franco per impedirgli di fare qualche passo falso con Paola.