Giovedì 16 aprile si è concluso il primo ciclo di appuntamenti di Doc - Nelle tue mani, con la messa in onda della quarta e ultima puntata. La serie ha salutato il suo pubblico che in queste settimane l'ha seguita con grandissimo affetto ma si tratta soltanto di un arrivederci. Il dottore Andrea Fanti, infatti, tornerà in onda nella prossima stagione televisiva con nuovi attesissimi episodi che si preannunciano ancora una volta ricchi di colpi di scena. Intanto, per coloro che non avessero seguito l'ultima puntata di Doc su Rai 1 oppure le puntate precedenti, possono rivederla in replica streaming sul sito gratuito RaiPlay.

Doc - Nelle tue mani, la quarta puntata della fiction di Rai 1 visibile in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che la quarta puntata di Doc - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al portale RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari, grazie alla quale sarà possibile riguardare la serie medical di Rai 1 in qualunque momento lo desiderate.

In questo modo, quindi, in attesa delle nuove puntate, potrete riguardare in streaming gli otto episodi che sono andati in onda in queste settimane sulla rete ammiraglia Rai e che sono stati premiati dal pubblico con dei risultati d'ascolto a dir poco eccezionali.

La fiction con Argentero, infatti, ha ottenuto una media che è arrivata a sfiorare gli otto milioni di telespettatori e in particolar modo gli ultimi due episodi in onda il 16 aprile in televisione, hanno quasi sfiorato la media dei 9 milioni di fedelissimi. Un risultato eccezionale per la rete ammiraglia Rai che ha quasi quadruplicato gli ascolti serali di Canale 5, ferma ad una media di 2.5 milioni con la riproposizione del film Pirati dei Caraibi.

I primi spoiler sulle nuove puntate di Doc - Nelle tue mani

E intanto si pensa già a quelli che saranno i nuovi episodi della serie televisiva rivelazione dell'anno dal punto di vista degli ascolti. Il regista Juan Maria Michelini, in un'intervista che ha concesso al portale FanPage.it, ha svelato che probabilmente si potrebbe tornare di nuovo sul set a partire dal mese di giugno per girare le restanti puntate della serie e ovviamente bisognerà rispettare tutte le regole previste.

L'attenzione, però, resta tutta concentrata sul personaggio di Andrea Fanti interpretato magistralmente da Luca Argentero, che sta provando a riprendere in mano le redini della sua vita. E nei nuovi episodi di Doc - Nelle tue mani, proverà a fare il possibile per riconquistare non soltanto sua moglie ma anche per ricucire il rapporto trascurato con sua figlia. E poi ancora il regista ha svelato che nel finale di stagione ci sarà un colpo di scena che riguarderà Marco Sardoni ma anche lo stesso Fanti.