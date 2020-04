Sulla Rai prosegue l'appuntamento con la fiction Doc - Nelle tue mani che vede protagonista Luca Argentero. Una nuova fiction medical che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti televisivi, riuscendo a conquistare una media di oltre 7 milioni di telespettatori. Ieri sera è andata in onda la seconda delle quattro puntate previste di questa prima serie che potrà essere rivista in replica streaming online sul sito gratuito RaiPlay.it

La seconda puntata di Doc - Nelle tue mani in streaming online su RaiPlay

Nel dettaglio, infatti, per chi non avesse seguito la seconda delle quattro puntate di Doc - Nelle tue mani in prima visione assoluta su Rai 1, potrà rivederla in replica streaming collegandosi al portale RaiPlay oppure scaricando l'applicazione omonima gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere online e in qualunque momento non soltanto la seconda puntata trasmessa il 2 aprile ma anche l'appuntamento d'esordio della fiction di successo con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea.

Il protagonista di questa nuova serie che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Rai 1 è proprio Andrea, che in questa seconda puntata è tornato di nuovo in reparto come aiutante dei vari specializzandi, dopo l'incidente che l'ha visto protagonista.

Una situazione del tutto nuova anche per i giovani ragazzi, che fino a qualche settimana prima erano praticamente terrorizzati dalla presenza di questo primario e adesso, invece, si trovano a fare i conti con un clamoroso rovescio della medaglia.

Andrea prova ad indagare sul suo passato nella seconda puntata di Doc

Ma questa per Andrea non è stata l'unica 'sfida' da portare avanti per cercare di tornare alla normalità. Il medico, infatti, ha dovuto fare i conti anche con sua moglie, perché non ricordava che tra di loro fosse finita circa dieci anni prima del suo incidente. Andrea, però, non si arrende e ha dimostrato di voler fare il possibile per cercare di riconquistarla di nuovo.

Intanto Andrea si impegnerà anche nella ricerca della password della sua vecchia mail, convinto che possa aiutarlo a mettere insieme ulteriori tasselli del suo passato e in questo modo arrivare ad una verità. Peccato, però, che non tutti sono disposti ad aiutarlo in questa ricerca: qualcuno, infatti, gli sta remando contro e vuole nascondergli a tutti i costi la password che rimetterebbe Andrea nel suo 'vecchio mondo'.

Intanto anche la seconda puntata di Doc - Nelle tua mani ha trionfato dal punto di vista degli ascolti: oltre 8.2 milioni hanno seguito il primo episodio di giovedì 2 aprile e circa 7.9 milioni hanno seguito il secondo episodio, portando Rai 1 ad essere la rete leader della prima serata.