Gli spoiler della famosa soap opera Il Paradiso delle signore interessano molte sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile, Laura accetterà il compito di confezionare cento uova per la festa di Pasqua. Nel frattempo Federico lascerà definitivamente Roberta e poi partirà per la Svizzera. In seguito Adelaide passerà una notte di passione insieme ad Umberto, ma poi sposerà lo stesso Achille Ravasi. Di seguito i dettagli delle anticipazioni de Il Paradiso delle signore.

Laura deve confezionare cento uova per Pasqua

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dal 6 al 10 aprile, Vittorio e Marta faranno benedire la loro casa da Don Saverio, poi la coppia si confronterà riguardo agli impegni da portare avanti durante la settimana. Nel frattempo Clelia e Silvia porteranno avanti il loro accordo, concluso per aiutare Luciano. Intanto Gabriella sarà parecchio angosciata e sofferente per la situazione venutasi a creare con Agnese. Successivamente Laura accetterà il compito affidatole da Vittorio, di confezionare cento uova di cioccolato per Pasqua, da regalare ai clienti affezionati del Paradiso.

La donna mentirà sul fatto di poter rispettare l'impegno, ma all'improvviso riceverà un aiuto molto utile. Poi Marcello andrà a parlare con Roberta e la informerà che Federico potrebbe aver intuito che tra loro due ci sia stato qualcosa.

Spoiler: Roberta confessa la verità a Federico

Roberta deciderà di confessare tutta la verità a Federico riguardo Marcello, così l'uomo la lascerà e andrà via senza darle una spiegazione, poi partirà improvvisamente per la Svizzera.

Più tardi Angela deciderà di non presentarsi al matrimonio della contessa, poiché non si sentirà all'altezza della situazione. Frattanto Adelaide si lascerà andare alla passione con Umberto, con il quale passerà la notte. Poi la donna deciderà comunque di sposarsi con Ravasi, ma Umberto non vorrà partecipare alla cerimonia. Successivamente Laura confezionerà le uova di cioccolato a casa di Amato, mentre Vittorio penserà che la donna stia lavorando presso il laboratorio.

Più tardi Adelaide e Achille si sposeranno, dopo le nozze i due si prepareranno per il loro viaggio di nozze. Umberto non andrà a salutare Adelaide prima della partenza, così la donna andrà a cercarlo: i due si renderanno conto di essere ancora legati da un forte sentimento. Infine Federico continuerà ad avere un atteggiamento decisamente freddo e distaccato nei confronti di Roberta, quest'ultima non saprà come reagire e si sentirà assai impotente davanti all'indifferenza dell'uomo.