Le anticipazioni della famosa soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, Silvia e Luciano saranno parecchio in ansia, poiché dovranno trovare i soldi per l'operazione di Federico. Poi Gabriella, ormai stanca del comportamento ossessivo del suo fidanzato Salvatore, deciderà di chiedergli una pausa di riflessione. Più tardi Adelaide chiederà a suo nipote Riccardo di farle da testimone al suo matrimonio.

Di seguito i dettagli degli spoiler de Il Paradiso delle signore.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Gabriella bloccata in albergo con l'influenza

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 30 marzo al 3 aprile, Salvatore scoprirà che Gabriella è rimasta bloccata in albergo a Parigi, a causa di un'influenza. Nel frattempo la famiglia Cattaneo dovrà recuperare il denaro utile all'operazione di Federico, dopo che il ragazzo ha dato il suo benestare. Inizialmente Luciano e Silvia avranno alcuni problemi e non sapranno come trovare i soldi.

Più tardi Gabriella sarà assai stufa delle litigate con Salvatore e della sua forte gelosia, ormai diventata insostenibile, così la stilista deciderà di chiedere al suo fidanzato una pausa di riflessione. Intanto, Agnese sarà parecchio preoccupata per l'allontanamento improvviso della coppia e si confiderà con Armando.

Laura viene assunta presso il Paradiso

La famiglia Cattaneo si sveglierà con la speranza di aver trovato i soldi utili a Federico.

Frattanto presso Villa Guarnieri, Adelaide offrirà a Riccardo il ruolo di testimone di nozze, ma il ragazzo chiederà il permesso a sua zia di poter essere accompagnato da Angela al matrimonio. La contessa non reagirà molto bene alla richiesta del nipote, poi Achille insinuerà nella donna il dubbio che Riccardo non sia una persona molto affidabile. Successivamente i Cattaneo scopriranno a malincuore che la zia Ernesta non potrà finanziare l'operazione di Federico, ma la coppia cercherà di rimanere ottimista per trovare una soluzione diversa.

Nel frattempo al Paradiso , Gabriella mostrerà alle Veneri l'articolo di un giornale francese. Più tardi Umberto cercherà di convincere Adelaide a ragionare bene, prima di lasciare Riccardo senza il suo patrimonio. Poi Silvia annuncerà a Clelia che proverà in tutti i modi a procurare i soldi per l'operazione di Federico. Laura, intanto, verrà assunta presso il Paradiso, mentre in caffetteria tutti parleranno del litigio tra Bergamini e il giovane amato. Marcello sarà estremamente convinto che il suo socio abbia agito da vero uomo.