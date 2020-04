Nuovo appuntamento dedicato alla soap iberica Una vita. Negli episodi che l'emittente La 1 TVE trasmetterà questa settimana, Genoveva Salmeron, dopo aver stretto un'alleanza con Velasco ai danni di Felipe Alvarez Hermoso, farà una scoperta sconvolgente. La dark lady, quando verrà a sapere che il marito si è gettato tra le braccia della loro domestica Laura, non ci penserà due volte a cacciarlo di casa.

Da quel momento, l'avvocato comincerà a godere di una pessima reputazione tra i residenti di Acacias 38, poiché l'inserviente lo accuserà di aver abusato di lei.

Una Vita, trame Spagna: Genoveva si allea con Velasco, Felipe si sente in colpa

Gli spoiler provenienti dalla Spagna riportano che Genoveva, convinta che Felipe sia la causa del suo aborto, si alleerà con Velasco, e tra le lacrime affermerà di voler distruggere il marito pur avendolo amato con tutto il cuore. Intanto Felicia negherà di avere una relazione con Marcos, nonostante le insistenze di Rosina.

La Salmeron, nel frattempo, anche se Alvarez Hermoso le chiederà scusa, penserà soltanto a fargli del male.

Inoltre la donna, adirata per quanto accaduto, rifiuterà qualsiasi visita. Felipe si sentirà in colpa e arriverà al punto tale da convincersi che effettivamente la gravidanza della moglie non sia andata a buon fine a causa sua.

Bellita, quando apprenderà che Golden ha selezionato Julio, non sarà tranquilla anche se era quello che voleva. Camino farà amicizia con Anabel, mentre Fabiana apprenderà che Servante potrà partecipare al concorso pensionistico del quartiere soltanto se fingeranno di essere sposati.

Felicia non trova la lettera di Marcela, Izem vuole sposare Casilda

Un principe annuncerà di essere arrivato ad Acacias 38 per conquistare Casilda. Intanto Felipe si risveglierà nel suo letto accanto alla domestica Laura, e purtroppo non riuscirà a ricordare quanto accaduto la notte precedente. Genoveva ordinerà a Velasco di avviare le pratiche che le permettano di essere dimessa dall'ospedale.

Ramon ribadirà ai suoi familiari di essere pronto a candidarsi alle elezioni, e Antonito, anche se sarà molto orgoglioso di suo padre, proverà un po' di gelosia.

Felicia, nel momento in cui sparirà la lettera che ha ricevuto da Marcela e che le ha permesso di scoprire che Marcos è il responsabile della rapina, contatterà la sua amica.

Jose, dopo aver saputo che Emilio e la figlia sono arrivati in Argentina, sceglierà di condurre una vita molto più tranquilla, senza sapere però che Bellita ha in serbo qualcosa per lui. Fabiana sarà dispiaciuta nel vedere Servante giù di morale perché non potrà prendere parte al concorso pensionistico.

Il principe marocchino Izem finalmente troverà il coraggio di dire a Rosina e Liberto di avere intenzione di sposare Casilda.

Laura accusa Alvarez Hermoso, la Salmeron rivela di essere stata tradita dal marito

Nel quartiere iberico arriverà Jacques, un amico di Armando che vorrà concedersi qualche giorno di vacanza. Laura, piangendo, confesserà a Genoveva di aver subito abusi da Felipe: quest'ultimo proverà a smentire la versione dei fatti della domestica, ma la moglie non vorrà sentire ragioni e lo caccerà di casa. I vicini rimarranno sconvolti quando sapranno che l'avvocato ha tradito la consorte.

Felicia, dopo aver cercato di scoprire perché Marcos vuole restare ad Acacias 38, deciderà di affrontarlo e di dirgli che ha saputo delle sue menzogne grazie a Marcela.

Bellita, con la complicità delle sue amiche, continuerà ad intrattenere Jose.

Antonito sognerà di diventare un politico di successo, mentre Felicia si renderà conto che c'è qualcosa che non va tra sua figlia e Ildefonso. Invece Fabiana accetterà di fingere di essere la moglie di Servante. Laura preferirà lasciare il quartiere per qualche giorno per tenersi lontana dai pettegolezzi, mentre Marcos finalmente confesserà a Felicia di essere tornato per lei. Quest'ultima, a sua volta, sarà sempre più insospettita dalla strana vicinanza tra sua figlia e Anabel. Anche Camino sarà piuttosto nervosa perché non riuscirà a capire cosa stia succedendo a Ildefonso.

Felipe e Genoveva, dopo aver avuto un nuovo scontro, dimostreranno che nessuno dei due intende arrendersi. Nel frattempo Susana dirà al francese Jacques di aver dato il cameo a Rosina, mentre Antonito andrà incontro ad un rifiuto di Armando quando gli dirà di voler entrare in politica. Infine la Salmeron si intrufolerà nell'abitazione del marito e si impossesserà di un biglietto firmato da Marcia.