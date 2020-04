Presto i telespettatori italiani della famosa soap opera Il Segreto assisteranno ad un salto temporale che stravolgerà gli equilibri nelle trame. Negli episodi che occuperanno Canale 5 prossimamente Francisca Montenegro (Maria Bouzas), rinchiusa per sua volontà tra le quattro parenti del 'rifugio' che Isabel de Los Visos ha preparato per lei, ricorderà alcuni eventi vissuti. La storica darklady, attraverso una missiva che scriverà al marito Raimundo Ulloa, confesserà di essere perseguitata da un fantasma del passato.

A tormentare la borghese sarà Eulalia Castro (Charo Zapardiel), la zia di Salvador, che farà ritorno a Puente Viejo per vendicarsi. I telespettatori quindi avranno modo di scoprire che Francisca si è allontanata dal consorte a causa della sua acerrima nemica.

Francisca si rifugia nella dimora della marchesa Isabel

Gli episodi de Il Segreto, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, saranno caratterizzati da un salto in avanti di ben quattro anni. Dopo aver fatto perdere le sue tracce a Raimundo, Francisca Montenegro si presenterà a sorpresa nel paese spagnolo proprio quando suo marito si metterà in viaggio.

Mentre l’Ulloa sarà ancora alla ricerca della sua dolce metà, la diretta interessata verrà accolta nella dimora della marchesa Isabel de Los Visos. Quest’ultima si rivelerà essere la moglie del cugino del defunto Salvador Castro, una vecchia conoscenza della Montenegro. A questo punto Francisca chiederà alla madre di Tomas e Adolfo di farla nascondere in un’ala segreta della tenuta La Habana e le chiederà di non rivelare a nessuno degli abitanti di Puente Viejo del suo ritorno.

Nel corso della lunga conversazione tra le due donne emergerà che la marchesa ha cominciato ad acquistare delle terre che in passato appartenevano a Francisca prima che l’intero borgo iberico venisse distrutto da Fernando Mesia. In seguito la Montenegro farà capire di essere stata costretta ad abbandonare il marito.

La Montenegro scrive una lettera a Raimundo, Eulalia ritorna per vendicarsi

A questo punto la storica darklady dello sceneggiato scriverà una lettera a Raimundo per fargli sapere di aver commesso un atroce delitto per metterlo in salvo.

Non appena Francisca svelerà all’Ulloa la ragione della sua improvvisa scomparsa, si vedrà chiaramente, tramite un flashback, che la diabolica donna si è macchiata le mani di sangue prima di essere ospitata da Isabel. Scendendo nel dettaglio, si scoprirà che la Montenegro ha messo fine all’esistenza di un uomo con dei colpi di pistola. Sempre attraverso il ricordo di Francisca emergerà che ha tentato di frugare tra le tasche della vittima per trovare qualche indizio. Con il passare dei giorni, grazie ad un altro filmato, si scoprirà che il faccendiere Campuzano, perquisendo il corpo dell’uomo morto, è riuscito a mettere le mani su un'agenda.

A questo punto il losco individuo si è recato in una piccola chiesa per far avere il misterioso oggetto ad una donna con il volto coperto con un velo nero, ovvero Eulalia Castro. La zia di Salvador tornerà in scena con l’intenzione di farla pagare a Francisca per aver consentito tanti anni fa a Cristobal Garrigues di rinchiuderla in un sanatorio mentale.